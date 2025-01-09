"Изменили характер войны": Зеленский анонсировал рекордное производство дронов

Дроны сдерживают врага – держат его на расстоянии, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский рассказал о развитии программы производства дронов / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Офис президента

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Украина установит рекорд по количеству и качеству дронов

Дроны сдерживают врага – держат его на расстоянии

Дроны являются инструментом, который уже изменил характер войны, и эти изменения еще далеко не завершены, заявил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня существует прямая зависимость: чтобы остановить продвижение врага, чтобы не терять людей и территории, нам нужны дроны", - подчеркнул он в своем Telegram.

Глава государства отметил, что дроны сдерживают врага – держат его на расстоянии. При этом производство дронов в Украине более рентабельно, чем где бы то ни было.

"В этом году мы в Украине хотим установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, которые нужны нашим бригадам, чтобы удерживать линию фронта, и на дронах, необходимых для поддержания безопасности, таких как морские дроны, и на дронах, разработанных для нанесения дальних ударов по военным объектам и инфраструктуре врага на его территории", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Президент также уточнил, что уже подписано значительное количество контрактов и многие другие – на стадии подготовки.

"С большинством стран, представленных здесь, мы сотрудничаем в сфере безопасности на двустороннем уровне. Я благодарен тем странам, с которыми мы подписали двусторонние соглашения о безопасности – на сегодня их 27. И полное выполнение этих соглашений – это реальный вклад не только в нашу безопасность в Украине, но и в вашу безопасность", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

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FPV-дрон - что это такое FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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