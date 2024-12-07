Достанет до Москвы: какие объекты в РФ может уничтожить ракета-дрон "Пекло"

Ракета-дрон "Пекло" - это примерно брат-близнец "Паляницы".

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Куда достанет ракета-дрон "Пекло" / Коллаж: Главред, фото Герман Сметанин/Telegram

Ключевые тезисы:

Ракета-дрон "Пекло" может поражать цели на расстоянии 700 километров

Новейшая разработка сможет достать до столицы РФ

Под прицелом "Пекла" будут российские НПЗ, аэродромы и военные объекты

В пятницу, 6 декабря, Силам обороны Украины передали несколько десятков единиц ракет-дронов "Пекло". Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в комментарии для 24 Канала оценил возможности нового украинского оружия.

По словам эксперта, ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом.

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Свитан отметил, что ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России, до "Энгельса", аэродромов стратегической авиации, где Ту-95, Ту-160 базируются, ракеты Х-101, Х-555.

Также новейшая разработка сможет долететь до некоторых позиций Северного Кавказа, до юго-востока страны-агрессора, Ростовской области, Краснодарского края. Кроме того, под прицелом могут быть Новороссийск, где расположены НПЗ и военные объекты.

Свитан добавил, что ракета-дрон "Пекло" - это примерно брат-близнец "Паляницы".

Что известно о ракете-дроне "Пекло" / Инфографика: Главред

Ранее в материале BBC говорилось, что заявленная дальность полета украинского "Пекла" в 10 раз больше. Не исключено, что частично это связано с гораздо меньшей боевой частью. Украина не раскрывает, какая БЧ стоит в этих ракето-дронах.

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Как писал Главред, 6 декабря, сегодня Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщал, что украинские ударные беспилотники способны бить по целям не территории страны-агрессора РФ на расстояние до 1800 километров.

В конце лета глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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