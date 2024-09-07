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Украинские дроны бьют на 1800 км по целям в РФ: Буданов раскрыл подробности

Алексей Тесля
7 сентября 2024, 10:36
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Над развитием беспилотных систем работают лучшие специалисты, подчеркнул начальник ГУР.
Украинские дроны бьют на 1800 км по целям в РФ: Буданов раскрыл подробности
Кирилл Буданов рассказал об ударах по целям в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ASTRA, 22 окрема механізована бригада

Украинские ударные беспилотники способны бить по целям не территории страны-агрессора РФ на расстояние до 1800 километров, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Об этом он написал в своем Facebook в поздравлении по случаю Дня военной разведки Украины.

"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км", - отметил начальник ГУР.

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По его словам, военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак.

"Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Ведь вместо того, чтобы защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", - подчеркнул он.

Украинский генерал также напомнил о том, что в текущем году благодаря успешным действиям военных разведчиков Украина доказала миру – Черное море не принадлежит России.

Буданов добавил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных государства-агрессора, обнаружили слабые места в связи: "И это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования России, которые есть в распоряжении украинской военной разведки".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ГУР удалось поразить сразу несколько целей в РФ. Дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.

Источник в украинской разведке сообщает, что также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Напомним, защитники Украины нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

Как сообщалось ранее, вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.

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