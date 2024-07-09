Удары по военному аэродрому, подстанциям и нефтебазе РФ: детали атаки СБУ и ГУР

Сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели специальную операцию на территории страны-агрессора РФ.
О ее результатах сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в украинских спецслужбах.
Отмечается, что в результате были нанесены удары по военному аэродрому Ахтубинск в Астраханской области РФ, электроподстанциям 500 кВ в Ростовской области и нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.
Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграм-каналы писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Однако впоследствии эта информация была удалена, что свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов.
"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавил источник.
Атака беспилотников в РФ
Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник, 9 июля.
В результате атаки дронов загорелась нефтебаза в Волгоградской области, а также подстанция в Ростовской области.
Уточняется, что несколько БПЛА атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону. При этом публикуется видео удара.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Удары по целям российских оккупантов - последние новости
Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.
Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.
В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.
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