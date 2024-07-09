Удары по военному аэродрому, подстанциям и нефтебазе РФ: детали атаки СБУ и ГУР

СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.

https://glavred.info/world/udary-po-voennomu-aerodromu-podstanciyam-i-neftebaze-rf-detali-ataki-sbu-i-gur-10579478.html Ссылка скопирована

СБУ и ГУР провели спецоперацию в РФ / Коллаж: Главред, Фото: СБУ, ГУР, скриншот

Сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели специальную операцию на территории страны-агрессора РФ.

О ее результатах сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в украинских спецслужбах.

Отмечается, что в результате были нанесены удары по военному аэродрому Ахтубинск в Астраханской области РФ, электроподстанциям 500 кВ в Ростовской области и нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

видео дня

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграм-каналы писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Однако впоследствии эта информация была удалена, что свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавил источник.

Атака беспилотников в РФ

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник, 9 июля.

В результате атаки дронов загорелась нефтебаза в Волгоградской области, а также подстанция в Ростовской области.

Уточняется, что несколько БПЛА атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону. При этом публикуется видео удара.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удары по целям российских оккупантов - последние новости

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

/ Главред

Также читайте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред