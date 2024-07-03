Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

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Китай разрабатывает аналоги Shahed для РФ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, pixabay.com

Китайские и российские компании решили скопировать иранский ударный беспилотник Shahed и сейчас работают над разработкой дрона. Об этом пишет агентство Bloomberg, получившее информацию от европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Предоставление России ударного беспилотника типа Shahed будет означать углубление поддержки России Пекином, несмотря на неоднократные предупреждения США и их союзников.

По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.

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По данным Bloomberg, что китайские беспилотники в Украине еще не будут использоваться.

По оценкам США, Китай взвешивает, следует ли присылать полностью построенные беспилотники, но тем временем присылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны".

США не считают, что Китай дает России летальное оружие, но убеждены, что КНР направляет в РФ компоненты, которые Москва использует для производства оружия.

В то же время некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА будет трактоваться как летальная помощь, против которой Запад неоднократно предостерегал КНР.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Еще одна обеспокоенность состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

С начала войны Россия использовала против Украины тысячи беспилотников Shahed. В РФ даже построивли фабрику для их массового производства.

Но Россия все еще полагается на поставки таких стран, как Северная Корея и Иран, и Китай – относительно важных частей и компонентов.

Позиция Китая в отношении войны России против Украины / Инфографика: Главред

Сотрудничество Китая и России

Китай отвергает все обвинения в поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. Пекин утверждает, что между странами продолжается обычное экономическое сотрудничество.

В апреле Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина. Всю полномасштабную войну КНР поддерживает прочные связи с РФ и передает ей технологии.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что КНР будет поддерживать РФ так долго, сколько сможет.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну РФ против Украины "одним телефонным звонком", поскольку зависимость России от Китая очень велика.

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