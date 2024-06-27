"Никто и знать не будет": Китай может начать прямые поставки оружия для РФ - Жданов

Китай фактически придерживается пророссийской позиции. Поэтому не стоит верить обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он не собирается поставлять вооружение стране-агрессору России.
Не получится побудить Китай прекратить поддерживать Россию. Китайская Народная Республика будет поддерживать РФ так долго, сколько сможет. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
"Побудить Китай прекратить поддержку России - нереальная задача, поскольку Пекин будет держать ее на плаву столько, сколько сможет. Вплоть до прямых поставок вооружений Москве, на что, я думаю, Китай вполне способен. Протяженность границы КНР и РФ составляет более 4 тысяч километров, никто и знать не будет о таких поставках. Разве что спутниковые разведки западных стран отследят эшелоны, которые перебрасываются через границы", - отметил Жданов.
Украине нужно сотрудничать с Южной Кореей и Японией
В ответ на вопрос, не лучше ли в таком случае Украине переключиться на сотрудничество с Южной Кореей и Японией вместо Китая, военный эксперт ответил, что это было бы лучше.
Жданов отмечает, что Украина может предложить Японии и Южной Корее взаимовыгодное сотрудничество. Например, у них нет своего сырья - полезных ископаемых очень мало, а у нас есть практически все виды полезных ископаемых, и здесь мы могли бы налаживать отношения.
"Украина способна открыть Южной Корее и Японии окно в Европу, ведь у нас расширенное партнерство с Евросоюзом. Сегодня мы пытаемся открыть страну для иностранных инвестиций. Сейчас, конечно, в приоритете предприятия военно-промышленного комплекса: компании из Франции, Германии, Великобритании и Турции уже к нам заходят. Так почему бы не пригласить в Украину и Японию с Южной Кореей? Они могут открыть здесь свои производства, причем не обязательно в сфере ВПК", - отметил Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Сотрудничество РФ и Китая - последние новости
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин издал заявление о "кризисе в Украине" и сказал, как Китай хочет урегулировать войну. Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом - способствуя мирным переговорам и политическому урегулированию.
Также ранее военный эксперт Олег Жданов назвал причину, почему Китаю выгодно, чтобы РФ была на плаву и продолжала войну. Пока РФ продолжает войну против Украины, КНР может использовать это в свою пользу во время переговоров с США.
Напомним, США разнесли Пекин и заявили о "большой ошибке". Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина. Всю полномасштабную войну КНР поддерживает прочные связи с РФ и передает ей технологии.
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