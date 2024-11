Заключенные "сражаются" за кровать P.Diddy в тюрьме

Сокамерники Шона "Дидди" Комбса, который обвиняется в ряде преступлений США, "сражаются за то, чтобы заправить его постель каждое утро", поскольку в тюрьме ему "поклоняются" как Богу.

Как пишет RadarOnline.com, рэппер пребывает за решеткой в ​​Метрополитенском центре заключения в Бруклине, пока он ждет начала суда, который состоится в мае 2025 года.

С сентября 2024 года 55-летний Комбс сидит за решеткой в ​​ожидании суда по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях и рэкете.

По словам заключенного, который отбывает наказание вместе с Комбсом, опальный рэпер находится в "хорошем расположении духа", несмотря на растущий список исков против него.

Заключенный утверждает, что Комбс пытается поделиться радостью с другими заключенными, и добавляет: "Он не плачет по пустякам. У него очень сильная энергия".

Заключенный говорит, что Комбс распространяет вокруг себя хорошую энергию. "Он всегда хочет, чтобы все были счастливы. Он заставит любого улыбнуться. Он хочет убедиться, что все счастливы. Есть одна вещь, которую он делает, когда ходит каждый день. Он смотрит на тебя и говорит: "Улыбнись, чувак!"

Хотя Комбс, возможно, и не живет той роскошной жизнью, к которой он привык до того, как его отправили за решетку, у него есть "заключенные поклонники, которые заправляют ему постель".

Заключенный также описал нынешнее положение Комбса и заявил, что он "не находится в опасном месте".

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Ранее также стало известно о том, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.