Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС

Сейчас - самое время объяснить европейцам, какую добавленную стоимость Украина способна принести ЕС, считает народный депутат.

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Украине стоит объяснять европейцам, какую добавленную стоимость мы принесем ЕС - нардеп / Коллаж Главред

В Украине объявили о запуске программы Ukraine2EU для поддержки евроинтеграции Украины. Программа рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA). Это одна из ключевых программ Европейского Союза, призванная помочь Украине успешно подготовиться к членству и завершить процесс вступления в ЕС.

В интервью Главреду народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, какую "домашнюю работу" нужно сделать Украине до вступления в ЕС и как работать со скептически настроенными к будущему вступлению европейскими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза сразу после завершения войны. Как вы оцениваете такие перспективы?

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Я считаю, что очень опасно играть с датами и повышать ожидания измученного войной украинского общества. И именно поэтому я бы очень осторожно относилась к тому, особенно с точки зрения украинских чиновников, чтобы называть определенные даты, озвучивать обязательства и давать обещания.

Мне обидно, что я, наверное, одна из немногих, кто помнит, что в сентябре 2022 года господин Шмыгаль сказал, что через два года мы будем членами Европейского Союза. А 10 сентября 2024 года мы полностью выполним все, что нужно для готовности к членству. Ну перестаньте кормить украинцев пустыми лозунгами - просто делайте.

И поэтому мне кажется, что сейчас речь идет именно о реальных изменениях, которые люди могут ощутить на себе. Это могут быть точечные изменения, которые дадут возможность держать заинтересованность общества в отношении членства в ЕС. Объясняя, что определенный шаг "А" привел к ситуации "Б" и "В", что уже влияет на жизнь людей. Например, благодаря евроинтеграционным изменениям люди смогут ездить в условных безопасных маршрутках, водители которых проходят обязательный медицинский осмотр, а транспорт будет застрахован в соответствии с законодательством Европейского Союза. Но при этом, к сожалению, стоимость проезда может вырасти. Мы должны уметь объяснять такие вещи людям. Мне кажется, что именно через такие ежедневные маленькие ступеньки мы можем удержать поддержку граждан Украины.

Относительно сроков, нам нужно воспользоваться окном политических возможностей и положительных настроений подавляющего большинства стран-членов и политиков в Европе к тому, чтобы Украина продвигалась к членству.Но это не значит, что мы должны "между капельками", все время что-то недоделывать - принимать законопроекты, оставляя самые сложные 5% "на когда-то". Давайте не будем себя обманывать - это мой главный посыл.

Кстати, относительно законопроектов. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил о том, что до 2029 года (а именно такая дата вступления ранее называлась Еврокомиссаром), нужно принять около 700 законопроектов. Есть ли какие-то критически важные законопроекты, которые нужно принять в ближайшее время?

Я не могу согласиться, что это 700 законопроектов. Текущая практика законотворчества в украинском парламенте показывает, что вместо того, чтобы принять один системный законопроект, мы принимаем изменения 15 актами, которые, очевидно, требуют прохождения через все комитеты, всю полную процедуру. В результате это может быть не 700, не 500, а и 2000 актов, например, или больше.

И поэтому это вопрос планирования и предсказуемости: что именно мы будем делать? Сегодня мы, к сожалению, движемся достаточно спорадически. Единственное более-менее предсказуемое планирование - это все, что происходит в рамках Ukraine Facility, плана Украины. Но даже это мы умудряемся реализовывать в последнюю неделю перед завершением срока выполнения того или иного условия.

Мы постоянно работаем под давлением того, что все нужно немедленно. Причем часто принимаем законопроекты, которые в результате потребуют дополнительной доработки. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы наконец прекратили эту практику и действовали не как студенты в последний день перед экзаменом, а относились к процессу серьезно. Нам нужно системно отрабатывать большие законопроекты, ломали копья, но приобщали всех, кто должен быть приобщен к процессу обсуждения, и выходили на лучшие из возможных вариантов.

На данный момент я этого процесса не вижу. В частности, из-за закрытости парламента во время действия военного положения, которая является необоснованной, в частности в отношении журналистов. Мы не обнародуем повестки дня заранее, что делает невозможным привлечение общественности с соответствующей экспертизой для анализа тех или иных решений.

Это нужно срочно менять, несмотря на действие военного положения. Без открытости мы постоянно будем пробуксовывать в вопросе качества законодательных инициатив, которые принимаем.

Иванна Климпуш-Цинцадзе / Ukraine2EU

Есть ли у руководства парламента способность к таким изменениям?

Это вопрос субъектности и политической воли. Нет.

По вашему мнению, как работать с теми странами ЕС, которые, как мы знаем, против вступления Украины в ЕС и существенно вставляют палки в колеса?

Проблема в том, что нам нужно быть святее, чем Папа Римский. И это достаточно сложно. Когда мы выполняли свои задачи в рамках семи условий на уровне кандидатства, которые потом расширились дополнительными требованиями, многие наши лучшие друзья в Европейском Союзе постоянно подчеркивали: вы должны сделать это не на 99%, а на 110%.

И вот это, наверное, самая главная задача. Когда ты выполнил все на 110%, твои аргументы становится очень трудно опровергнуть. Нам нужно достичь такого уровня, чтобы, глядя в зеркало, мы гордились тем, что видим, а не закрывали глаза на собственные недостатки. Это принципиально важно.

Как только мы осознаем, что должны максимально качественно отработать каждый элемент нашего движения, нам станет легче заручиться поддержкой всех 26 стран (в каждом случае), даже если одна из них выступит против. Потому что сегодня это Венгрия, а завтра это может быть кто-то другой по другой причине. Именно для этого нам нужны железные аргументы.

Я убеждена, что мы способны сделать все необходимое, чтобы иметь эти аргументы. Мы не второсортные. Мы не хуже любой страны, которая вступила в Европейский Союз. Но Европейский Союз сейчас будет дуть на холодное в том числе и потому, чтобы не взять в свой состав "хромых уток". Тем более, что многие внутри злоупотребляют своими правами как члена Европейского Союза. Украина должна войти в ЕС с высоко поднятой головой, чтобы на нас смотрели с уважением, а не свысока.

Нам нужна будет помощь ЕС в восстановлении, но это другого типа помощь, чем когда мы и дальше будем говорить о продолжении коррупционной истории, политических преследований, ограничений прав и свобод, проблем с верховенством права и свободой медиа.

Ранее появлялась информация, что Венгрия разослала письма своим гражданам о рисках вступления Украины в ЕС. Как побороть этот страх конкуренции некоторых европейских стран в отношении Украины?

Это системная и масштабная работа. Ее не могут выполнять только два человека из правительства, один человек из Офиса Президента или даже 15 парламентариев. Речь идет о том же "оркестре" - чтобы достичь успеха в любом направлении, нужно понять, кто может закрыть ту или иную лакуну, где у нас потенциально могут возникнуть проблемы. Хотелось бы, чтобы мы не работали в режиме пожарных.

Сейчас - именно то время, чтобы объяснить европейцам, в чем наше преимущество и какую добавленную стоимость мы принесем Европейскому Союзу, а не будем страной, которая будет создавать дополнительные проблемы. Это касается, в частности, и сельского хозяйства и других сфер.

Параллельно, даже несмотря на то, что мы еще не являемся членами Европейского Союза, мы должны активно сотрудничать со многими странами-членами. Это нужно для того, чтобы ЕС в течение этого времени, пока мы вступаем в его состав, пересмотрел часть своих политик для обеспечения нашей будущей конкурентоспособности и геополитического веса.

Кто такая Иванна Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе (род. 5 июля 1972, Киев) - украинская политическая и общественная деятельница, народный депутат Украины Верховной Рады VIII и IX созывов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (от 29 августа 2019), пишет Википедия. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (16 апреля 2016 - 29 августа 2019).

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