Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

Вы узнаете:
- В каких областях Украины ухудшится погода из-за активного циклона
- Когда в Украине снова выпадет снег и будут ночные заморозки
Погода в Украине 6 и 7 апреля ухудшится из-за перемещения арктического воздуха и активного циклона. Об этом сообщили в ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В западных областях, а также Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются мокрый снег, снег (местами до 15 см), гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с и ночные заморозки 0...-6°C.
"8-10 апреля холодная погода с ночными заморозками распространится на большинство территории Украины", - говорится в сообщении.
Из-за осложнения погодных условий в Украине в указанные даты возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. "Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах! Позаботьтесь о своей безопасности и тепле", - добавили в ГСЧС Украины.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред сообщал, что по данным синоптика Натальи Диденко погода в Украине скоро станет холоднее - уже через несколько дней стоит быть готовыми к заморозкам и мокрому снегу.
Ранее стало известно, что по данным meteoprog, 3 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+17 градусов.
Накануне Наталья Диденко также предупреждала, что с 5 по 9 апреля в Украине постепенно будет падать температура воздуха. 6-7 апреля в западных, северных и даже центральных областях может быть снег.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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