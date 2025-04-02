Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Погода в Украине 3 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях ожидаются дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 3 апреля

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 3 апреля будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 3 апреля будут дожди во многих областях. Температура воздуха повысится до +18 градусов. Только в юго-западных областях температура воздуха упадет до +8...+12 градусов.

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В дальнейшем ожидается похолодание с заморозками, снегопадами и сильным ветром. Температура воздуха резко начнет падать уже в субботу, 5 апреля. На следующий день вероятность снега и сильного ветра есть даже в столице. Это также затронет западные, северные и часть центральных областей. Период похолодания задержится на всю следующую неделю.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: ventusky

Погода 3 апреля

В Украине 3 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, юго-восточных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В центральных и южных областях будет туман. Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8°, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +17

По данным meteoprog, 3 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+17 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +3...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: meteoprog

Погода 3 апреля в Киеве

В Киеве 3 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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