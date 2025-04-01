Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2025, 06:15
317
Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
магнитная буря
Украину скоро атакует почти 6-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину в ближайшие дни атакует новая магнитной бури. Она будет сильной и затяжной. Об этом сообщает meteoagent.

До 3 апреля магнитная буря будет на уровне 3-х баллов. Однако 4 апреля она внезапно усилится и станет 4-балльной. Следующие два дня она остановится на отметке 4 балла, после чего вновь вырастет до 5-ти.

видео дня

Ожидается, что 10-14 апреля включительно магнитная буря опустится до 4-х баллов, затем - до 3-х. С 15 по 19 апреля геомагнитная активность будет на минимальном уровне. Однако 20 апреля страну накроет новая магнитная буря, которая продлится 5 дней.

магнитная буря
Украину скоро атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 19 вспышек класса С и М. Сообщается, что 1 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 65 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

06:51Украина
В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

06:15Синоптик
РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направление

РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направление

05:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

06:51

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

06:15

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

06:10

Почему Трамп всем угрожает?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 2 апреля: Ракам - сюрприз, Водолеям - неожиданный подарок

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
05:00

РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направлениеВидео

04:30

Водителей призвали не игнорировать белый дым из выхлопной трубы: в чем причина

04:01

Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

03:30

Чем отличаются 2 дедушки: надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду

Реклама
03:22

Будет ли Брянская область следующей: эксперт рассказал о расширении буферной зоны

03:03

Мобилизация "будет сумасшедшей": в Госдуме РФ готовят жесткое решение для россиян

02:00

Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

01:52

Урожай будете собирать ведрами, если посадить помидоры рядом с одним растением

01:30

"Прыгнула из окна и побежала": 17-летняя дочь Евгения Кошевого уходила из дома

01:01

Враг приближается вплотную к позициям ВСУ на важном направлении - DeepState

00:20

"Я буду удивлен": Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025Видео

00:15

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

31 марта, понедельник
23:59

Худшие стороны человека по знаку зодиака: какие демоны сидят в каждом из нас

23:46

Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным: что сказали в Белом доме

23:22

Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

Реклама
23:06

Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ на фронте: назван важный нюанс

22:52

Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

22:50

РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 дронов: когда ждать нашествие БПЛА

22:36

Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для снаВидео

22:29

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

22:14

Лидер популярной рок-группы вступил в ВСУ: "Когда вернусь - не знаю"

22:00

Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

21:50

"Стоим в молитвах": Овсиенко показалась на людях после своего исчезновения

21:40

По всей Украине могут появиться графики подачи воды: причина очень серьезнаяВидео

21:28

Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

20:51

"Единственный человек в мире": в Финляндии назвали посредника между Украиной и РФ

20:36

54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах

19:55

Зеркало заднего вида имеет скрытую кнопку: о ней знают только 5% водителей

19:52

Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

19:37

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

19:26

Украинцев с апреля могут оштрафовать на 5 тысяч: за что и кого будут наказывать

19:25

Феерия любви и счастья: какие знаки поймают удачу за хвост в начале апреля

19:12

Каким должен быть мир с Россией: Зеленский сделал важное заявление о конце войны

19:11

Звезда "Скаженого весілля" раскрыла правду про Юрия Горбунова вне камер

Реклама
19:10

Как готовится РФ к новому наступлению на Украину?мнение

19:06

"Она полчаса называла меня полным идиотом": скандал между Фицо и главой ЕврокомиссииВидео

19:01

Трамп разгневался на Путина: в Кремле отреагировали на резкие заявления лидера США

18:53

Цены на борщевой набор взлетели: популярные овощи выросли в стоимости

18:51

Женщина купила жуткую шкатулку в секонд-хенде: чем ее напугала находка

18:46

Где 3 отличия между рисунками: только самый внимательный угадает за 5 секунд

18:36

Крысы забудут дорогу в сад: какие растения лучше всего отпугивают грызунов

18:01

Цены не упадут до мая: в Украине до 39% "взлетела" стоимость популярных продуктов

17:50

Как коты лечат людей: ветеринар указал на уникальную способность любимцев

17:36

Является ли грехом самогоноварение: священник удивил ответомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять