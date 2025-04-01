Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 2 апреля
- Где будут сильные дожди
- В каких областях будет сильный ветер со штормовыми порывами
Погода в Украине в среду, 2 апреля, будет дождливой. Дожди - от небольших до умеренных - будут идти практически повсеместно.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что ожидается сильный ветер, даже возможны штормовые порывы.
"2-го апреля в Украине практически повсеместно дожди, от небольших до умеренных. Разве что в западных областях во второй половине дня среды осадки прекратятся. На севере и западе завтра ожидается сильный ветер северных направлений, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.
Температура воздуха будет высокой в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - там днем ожидается +14...+19 градусов.
В центральных областях в течение дня будет +10...+14 градусов, а в Винницкой области только +7...+11 градусов.
"В западной части преимущественно холодно, +9...+12 градусов, однако приятно удивят Волынь и Ровенская область, там будет теплый островок до +12...+16 градусов. Самыми холодными ожидаются завтра северные области, днем только +7...+9 градусов", - сообщила синоптик.
Погода в Киеве 2 апреля
В Киеве 2 апреля ожидается влажная погода с периодическим дождем. Также ожидаются порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха, которая днем составит до +9 градусов.
Когда в Украине будет еще более сильное похолодание
Ближе к пятнице в прохладных регионах потеплеет, однако уже в субботу, 5 апреля, в западных областях, а в воскресенье, 6 апреля, практически повсеместно в Украине распространится холодная воздушная масса.
"Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом. Прогноз - предварительный, потребует уточнения, поэтому, как всегда, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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