Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответ

Учитель рассказала, как сказать на украинском языке слово "изжога" и еще ряд спорных слов.

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Как сказать на украинском "изжога"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "изжога"

Как правильно перевести на украинский слова "изящный", "тихоня" и "бред"

При переводе ряда русских слов на украинский язык может возникнуть вопрос, какой же вариант правильно использовать.

К таким словам, при переводе которых можно запутаться, относятся, в частности, "изжога", "изящный", "тихоня" и "бред".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, как правильно переводить эти и ряд других слов.

"Как сказать на украинском "изжога"? "Згага". Изящний - "витончений". Тихоня - "тишко". Каблуки - "підбори". Бред - "маячня". Ужас - "жах", - рассказала учитель.

Также она отметила, что неправильно говорить "під відкритим небом" - следует употреблять словосочетание "просто неба". Также вместо "залишити в спокої" надо говорить "дати спокій".

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "изжога":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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