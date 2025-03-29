Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответ

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "изжога"
- Как правильно перевести на украинский слова "изящный", "тихоня" и "бред"
При переводе ряда русских слов на украинский язык может возникнуть вопрос, какой же вариант правильно использовать.
К таким словам, при переводе которых можно запутаться, относятся, в частности, "изжога", "изящный", "тихоня" и "бред".
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, как правильно переводить эти и ряд других слов.
"Как сказать на украинском "изжога"? "Згага". Изящний - "витончений". Тихоня - "тишко". Каблуки - "підбори". Бред - "маячня". Ужас - "жах", - рассказала учитель.
Также она отметила, что неправильно говорить "під відкритим небом" - следует употреблять словосочетание "просто неба". Также вместо "залишити в спокої" надо говорить "дати спокій".
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "изжога":
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.
Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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