Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий": ответ ошарашит

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий"
- Какие еще слова можно употреблять для обозначения этого цвета
Когда мы описываем, какого цвета апельсин или морковь, то нередко могут возникать сомнения, какое именно слово нужно использовать - оранжевый или помаранчевий.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно называть этот цвет.
"Оранжевий" - хит сезона. Некоторые считают, что это не украинское слово, что это россиянизм, и что надо говорить только "оранжевый" или "жовтогарячий". На самом деле в украинском языке есть слова и "оранжевий", и "помаранчевий", и "жовтогарячий", - отметила она.
Также она добавила, что еще можно говорить "апельсиновий" или даже "морквяний". При этом "морквяний" пишем без апострофа.
Смотрите видео о том, как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий":
@sametak1064 Так оранжевый или оранжевый? Как правильно? ##правильноукраїнською##мова##нмт###українськамова♬ original sound - Правильно українською
Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".
Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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