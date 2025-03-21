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Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий": ответ ошарашит

Алёна Воронина
21 марта 2025, 03:35
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На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.
Украинский язык, Ольга Багний
Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий"
  • Какие еще слова можно употреблять для обозначения этого цвета

Когда мы описываем, какого цвета апельсин или морковь, то нередко могут возникать сомнения, какое именно слово нужно использовать - оранжевый или помаранчевий.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно называть этот цвет.

видео дня

"Оранжевий" - хит сезона. Некоторые считают, что это не украинское слово, что это россиянизм, и что надо говорить только "оранжевый" или "жовтогарячий". На самом деле в украинском языке есть слова и "оранжевий", и "помаранчевий", и "жовтогарячий", - отметила она.

Также она добавила, что еще можно говорить "апельсиновий" или даже "морквяний". При этом "морквяний" пишем без апострофа.

Смотрите видео о том, как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий":

Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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