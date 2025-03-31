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Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2025, 19:37обновлено 31 марта, 20:15
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Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 1 апреля
  • Где температура воздуха повысится до +19 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 1 апреля будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 1 апреля будет дождливая погода в северных, западных областях и на Харьковщине. Теплее всего будет в южных областях. Там температура воздуха повысится до +19 градусов. Холоднее всего будет в северных областях - 8 градусов тепла.

видео дня

С 5 по 9 апреля постепенно будет падать температура воздуха. 6-7 апреля в западных, северных и даже центральных областях может быть снег.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине 1 апреля / фото: ventusky

Погода 1 апреля

В Украине 1 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Только на юге и юго-востоке будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в южной и юго-восточной части 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 1 апреля в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +7...+9 градусов.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине 1 апреля / фото: meteoprog

Погода 1 апреля в Киеве

В Киеве 1 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине 1 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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