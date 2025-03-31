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Землю будет мощно "штормить": самые опасные даты магнитных бурь в апреле

Руслана Заклинская
31 марта 2025, 10:54
381
Апрель 2025 года начнется с магнитной бури, которая принесет определенные колебания в магнитном поле Земли.
Землю будет мощно 'штормить': самые опасные даты магнитных бурь в апреле
Украину атакуют магнитные бури / Фото: сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Когда ждать магнитных бурь в апреле

  • Какой силы будут магнитные бури в апреле

    видео дня

  • Что происходит с человеком во время магнитных бурь

В апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Период с 1 по 4 апреля будет характеризоваться умеренной бурей, мощностью в 3 балла. Это будет легкое нарушение магнитного поля, которое не должно сильно повлиять на здоровье большинства людей, хотя метеочувствительные лица могут почувствовать небольшие изменения в самочувствии.

В течение 5 апреля магнитная буря усилится до 5 баллов, что является достаточно сильным воздействием на земное магнитное поле. Это явление может вызвать дискомфорт у людей, склонных к изменениям в атмосферном давлении, а также может сказаться на работе технических систем, в частности на навигационных и связных системах.

С 6 по 7 апреля буря немного ослабнет, снизившись до 4 баллов. Однако с 8 по 10 апреля магнитная буря снова усилится до 5 баллов. В эти дни из-за повышенной активности солнца может нарушиться работа спутниковых систем. Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, слабость и повышенную усталость.

Календарь магнитных бурь с 1 по 11 апреля
Календарь магнитных бурь с 1 по 11 апреля / Фото: скриншот meteoagent.com

После этого, с 11 по 14 апреля буря снизится до 4 баллов, но еще будет оставаться заметной. 15 апреля магнитная буря постепенно ослабнет до 3 баллов. Средний уровень активности Солнца не влияет на большинство людей, хотя метеочувствительные лица могут испытывать легкий дискомфорт.

С 16 по 20 апреля магнитная буря будет продолжать спадать. В эти дни она упадет до 2 баллов. Землю ожидает достаточно спокойный период с незначительными колебаниями, что не скажется на повседневной жизни.

Магнитные бури с 12 по 22 апреля
Магнитные бури с 12 по 22 апреля / Фото: скриншот meteoagent.com

С 21 апреля магнитная буря снова наберет силу, повысившись до 4 баллов. А 22 апреля достигнет пика - достигнет 5 баллов. Это еще один период сильной магнитной бури, который скажется на метеочувствительных людях.

С 23 апреля уровень активности снизится до 3 баллов, а 24 апреля буря снова поднимется до 5 баллов. Сильная магнитная активность снова может вызвать ухудшение самочувствия людей.

Конец месяца, с 25 по 27 апреля, будет характеризоваться умеренной магнитной бурей мощностью 4 и 2 балла соответственно. 26 и 27 апреля буря снизится до 2 баллов. В эти дни атмосферные условия стабилизируются и большинство людей смогут наслаждаться более комфортным состоянием.

Магнитные бури до 27 апреля
Магнитные бури до 27 апреля / Фото: скриншот meteoagent.com

Как влияют магнитные бури на людей

Во время магнитных бурь у людей могут наблюдаться разнообразные физические и эмоциональные реакции, вызванные повышенной магнитной активностью. Наиболее распространенные симптомы включают:

  • головная боль, которая может быть постоянной или пульсирующей;
  • головокружение;
  • тошнота, иногда сопровождаемая рвотой;
  • боль в сердце;
  • общая слабость и повышенная сонливость, даже после полноценного отдыха;
  • боль в спине, суставах или мышцах, особенно у тех, кто страдает от хронических болей;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний, таких как артрит, остеохондроз, сердечно-сосудистые проблемы и другие.

Эти симптомы могут возникать у людей, которые являются чувствительными к изменениям магнитного поля Земли, и проявляться в разной степени в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред

Магнитные бури - последние новости

По данным meteoprog, в понедельник, 31 марта, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 13 вспышек класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,9.

Как сообщал Главред, новая магнитная буря начнется 3 апреля с мощностью 3 балла, а затем возрастет до 5 баллов 5 апреля. Буря на Солнце продлится до 14 апреля на уровне 4-5 баллов.

Кроме этого, на выходных жителей Одесской и Николаевской областей предупреждали о приближении пылевой бури. Синоптики прогнозировали порывы ветра до 15-20 м/с до конца дня 29 марта. В Одесской и Николаевской областях объявили желтый уровень опасности.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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