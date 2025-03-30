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Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2025, 06:15
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Эта магнитная буря может серьезно повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной и затяжной магнитной бури. Такого геомагнитного шторма уже давно не было. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 19 марта. Тогда она ударила с мощностью 4 балла. В следующие дни ее мощность усиливалась. Она стала 5-балльной, потом 6-балльной, а 23 марта стала почти 8-балльной.

видео дня

На следующий день буря ослабла. Однако уже 26 марта её мощность вновь выросла почти до 8-ми баллов. 27 марта буря стала 6-балльной. Ожидалось, что буря пойдет на спад, но 28-29 марта мощность бури вновь выросла до 7-ми баллов. 30 марта она станет 4-балльной и опустится до минимума.

Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 3 апреля и она также будет затяжной. Она ворвется с мощностью 3 балла. 5 апреля ее мощность вырастет почти до 6-ти баллов, после чего опустится до 4-х. 8-10 апреля сила бури остановится на уровне 5-ти баллов, но следующие четыре дня она будет 4-балльной. Ожидается, что 15 апреля буря станет 3-балльной и опустится до минимума.

магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 30 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 24 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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