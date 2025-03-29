Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Во многих областях Украины будут сильные дожди. Регионы атакует настоящая непогода.

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Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 30 марта

Где температура воздуха опустится до -2 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

Погода в Украине 30 марта будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 марта в Украине будут дожди. Интенсивные осадки ожидаются в центральных, южных, восточных и северных областях. Температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла. Но в некоторых областях будет холоднее - 4-10 градусов тепла.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: ventusky

Погода 30 марта

В Украине 30 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с. В восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°; днем 10-15° (в центральных областях местами 5-10° тепла), в юго-восточной части 13-18°. В Карпатах ночью умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 30 марта в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: meteoprog

Погода 30 марта в Киеве

В Киеве 30 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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