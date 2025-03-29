Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Погодные условия в Украине резко изменятся - в большинстве областей будут интенсивные осадки.

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Погода в Украине - наше государство накроют дожди/ фото: unsplash.com

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Какой будет погода в Украине 30 марта

Где будут идти дожди

Погода в Украине в воскресенье, 30 марта, отметится дождями. Интенсивные осадки ожидаются в ночь на воскресенье, а также утром в ряде областей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье в Украину придут дожди. Более интенсивными осадки ожидаются ближайшей ночью и завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе. Днем в воскресенье дожди побродят на западе, севере и в центре", - отметила Диденко. видео дня

На юге и востоке будет без существенных осадков в дневные часы.

Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) будет до +18 градусов.

"А вот вдоль полосы от Черновицкой области через Винниччину-Черкасщину-Кропивницкий с районами-Полтавщину до Харьковщины и Сумщины расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4...+10 градусов", - сказала Диденко.

Погода в Украине 30 марта/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 30 марта

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов.

"Чтобы какие-то серьезные осадки завтра в столице - вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь", - добавила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет Украину - стало известно, когда резко упадет температура воздуха. Уже очень скоро температура воздуха начнет снижаться - синоптик назвала дату.

Также ранее сообщалось, что надвигается ад в Украину - синоптик назвала дату резкой смены погоды. Погода в начале апреле будет невероятно контрастной, рассказала Наталья Птуха.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в апреле 2025 года - температура резко возрастет, будут лить дожди. Погода в Украине в апреле отметится существенным повышением температуры воздуха и увеличением количества солнечных дней.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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