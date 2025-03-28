Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет резкое похолодание
- Какой будет погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта
Погода в Украине через несколько дней станет существенно холоднее - температура воздуха стремительно "поползет" вниз.
Похолодание ожидается 30 марта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"30-го марта похолодает. Температура воздуха днем составит +9...+13 градусов. Теплее будет на юго-востоке Украины, +14...+18 градусов, а также на Волыни и Ровенщине, +11...+14 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Украине в выходные
В ближайшие выходные, 29 и 30 марта, погода в нашем государстве будет неоднородной.
В субботу, 29 марта, дожди будут идти на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе. Однако на значительной части нашего государства все же не ожидается осадков. Температура воздуха днем составит +12...+18 градусов.
"Снижать температуру комфорта будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.
В воскресенье, 30 марта, облачность увеличится. Временами будут дожди, более интенсивные осадки ожидаются в центральной части Украины.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве в субботу осадков не ожидается. Температура воздуха будет в среднем в пределах +14 градусов. Но в то же время будет сильный ветер.
В воскресенье в столице есть вероятность дождя, температура воздуха будет на уровне +10...+12 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит резкое похолодание - стала известна дата внезапного снижения температуры. Внезапное похолодание накроет наше государство уже совсем скоро - не стоит далеко прятать теплые вещи, говорит синоптик.
Также ранее сообщалось, что дожди с грозами накроют Украину - синоптик назвал точную дату. Погода в Украине резко изменится - ряд областей накроет дождливая погода, кое-где будут даже грозы.
Напомним, шторм не отступает - магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие людей.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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