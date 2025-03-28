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Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Алёна Воронина
28 марта 2025, 13:16
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Уже очень скоро температура воздуха начнет снижаться - синоптик назвала дату.
Погода, дождь, осень
Погода в Украине - похолодание накроет наше государство/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине будет резкое похолодание
  • Какой будет погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта

Погода в Украине через несколько дней станет существенно холоднее - температура воздуха стремительно "поползет" вниз.

Похолодание ожидается 30 марта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"30-го марта похолодает. Температура воздуха днем составит +9...+13 градусов. Теплее будет на юго-востоке Украины, +14...+18 градусов, а также на Волыни и Ровенщине, +11...+14 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине в выходные

В ближайшие выходные, 29 и 30 марта, погода в нашем государстве будет неоднородной.

В субботу, 29 марта, дожди будут идти на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе. Однако на значительной части нашего государства все же не ожидается осадков. Температура воздуха днем составит +12...+18 градусов.

"Снижать температуру комфорта будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.

В воскресенье, 30 марта, облачность увеличится. Временами будут дожди, более интенсивные осадки ожидаются в центральной части Украины.

Погода в Украине на 29 марта
Погода в Украине 29 марта/ meteoprog
Погода в Украине на 30 марта
Погода в Украине 30 марта/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу осадков не ожидается. Температура воздуха будет в среднем в пределах +14 градусов. Но в то же время будет сильный ветер.

В воскресенье в столице есть вероятность дождя, температура воздуха будет на уровне +10...+12 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит резкое похолодание - стала известна дата внезапного снижения температуры. Внезапное похолодание накроет наше государство уже совсем скоро - не стоит далеко прятать теплые вещи, говорит синоптик.

Также ранее сообщалось, что дожди с грозами накроют Украину - синоптик назвал точную дату. Погода в Украине резко изменится - ряд областей накроет дождливая погода, кое-где будут даже грозы.

Напомним, шторм не отступает - магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие людей.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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