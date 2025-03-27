Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

Алёна Воронина
27 марта 2025, 13:38
163
Если правильно хранить хлеб, то он очень долго будет оставаться свежим и вкусным. Главное не совершать несколько распространенных ошибок.
Хлеб, пар в супермаркете
Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Как продлить срок хранения хлеба
  • Как сделать чтобы хлеб не черствел
  • Почему нельзя держать хлеб в холодильнике

Хлеб занимает первое место в списке покупок большинства людей. Однако для длительного хранения такого продукта нужно обеспечить оптимальные условия хранения хлеба. Если допускать ряд распространенных ошибок, то хлеб и другие хлебобулочные изделия могут портиться очень быстро.

Пекари компании Matthews Cotswold Flour поделились тем, какой есть наиболее эффективный способ сохранить хлеб свежим - это завернуть его в фольгу или пищевую пленку, пишет express.co.uk.

видео дня

"Этот метод подходит для свежего, купленного в магазине и домашнего хлеба. Он задерживает естественную влажность продукта, чтобы он не пересыхал. Если ваш хлеб был в бумажной упаковке, выбросьте ее и заверните в пищевую пленку или фольгу для более длительного хранения", - отметили пекари.

Хлеб требует достаточного количества влаги и воздуха, чтобы оставаться свежим. Избыток воздуха вызывает его черствение, а недостаточное количество воздуха может способствовать появлению плесени.

Заворачивание хлеба таким образом помогает удерживать достаточное количество влаги, чтобы он оставался мягким и сохранял текстуру, но также служит барьером для защиты от воздуха и бактерий.

Пекари отметили, что это отличный способ контролировать уровень влажности хлеба, чтобы он оставался свежим гораздо дольше.

Нужно неплотно завернуть хлеб в фольгу или пищевую пленку. Не нужно заворачивать слишком плотно, поскольку это может вызвать конденсацию, которая может увеличить риск появления плесени.

После того, как вы завернули свой хлеб, надо положить его в хлебницу, если она у вас есть, или просто на кухонную столешницу.

Однако не стоит хранить хлеб возле духовки, плиты, микроволновой печи или любых других теплых приборов на кухне. Тепло может вызвать высыхание хлеба или создаст влажную среду, которая будет способствовать появлению плесени.

Всегда следует хранить свежий хлеб при комнатной температуре. Никогда не стоит хранить его в холодильнике.

"Научные исследования показывают, что это вытягивает влагу, из-за чего хлеб может черстветь втрое быстрее, чем при комнатной температуре", - подчеркнул эксперт.

Также эксперт добавил: "Подумайте о том, чтобы нарезать свой хлеб перед замораживанием. Таким образом вам не придется нарезать его, когда он заморожен, и его часто трудно нарезать, когда он разморожен".

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб белый хлеб
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:58Украина
Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:54Синоптик
"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

11:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:40

Некоторым украинцам могут изменить размер субсидий: кого коснется перерасчет

14:30

Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

14:15

Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: детали

14:10

Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счетаВидео

13:48

Блогерша-молчунья Стужук родила в присутствии детей: фото родов

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
13:43

75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт

13:42

Готовил кофе, а потом влюбился: Данилко рассказал про встречу с Тото Кутуньо

13:38

Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

13:36

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Реклама
13:32

Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине

13:01

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:58

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:54

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:53

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

12:44

Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

12:42

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель КремляВидео

12:03

Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд

12:01

"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

12:00

27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:57

Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

Реклама
11:45

Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

11:34

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

11:17

Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

11:13

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для УкраиныВидео

11:07

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: боец раскрыл планы России

10:51

Цены "летят в космос": в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

09:46

Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

Реклама
08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять