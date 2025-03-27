Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

Если правильно хранить хлеб, то он очень долго будет оставаться свежим и вкусным. Главное не совершать несколько распространенных ошибок.

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Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как продлить срок хранения хлеба

Как сделать чтобы хлеб не черствел

Почему нельзя держать хлеб в холодильнике

Хлеб занимает первое место в списке покупок большинства людей. Однако для длительного хранения такого продукта нужно обеспечить оптимальные условия хранения хлеба. Если допускать ряд распространенных ошибок, то хлеб и другие хлебобулочные изделия могут портиться очень быстро.

Пекари компании Matthews Cotswold Flour поделились тем, какой есть наиболее эффективный способ сохранить хлеб свежим - это завернуть его в фольгу или пищевую пленку, пишет express.co.uk.

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"Этот метод подходит для свежего, купленного в магазине и домашнего хлеба. Он задерживает естественную влажность продукта, чтобы он не пересыхал. Если ваш хлеб был в бумажной упаковке, выбросьте ее и заверните в пищевую пленку или фольгу для более длительного хранения", - отметили пекари.

Хлеб требует достаточного количества влаги и воздуха, чтобы оставаться свежим. Избыток воздуха вызывает его черствение, а недостаточное количество воздуха может способствовать появлению плесени.

Заворачивание хлеба таким образом помогает удерживать достаточное количество влаги, чтобы он оставался мягким и сохранял текстуру, но также служит барьером для защиты от воздуха и бактерий.

Пекари отметили, что это отличный способ контролировать уровень влажности хлеба, чтобы он оставался свежим гораздо дольше.

Нужно неплотно завернуть хлеб в фольгу или пищевую пленку. Не нужно заворачивать слишком плотно, поскольку это может вызвать конденсацию, которая может увеличить риск появления плесени.

После того, как вы завернули свой хлеб, надо положить его в хлебницу, если она у вас есть, или просто на кухонную столешницу.

Однако не стоит хранить хлеб возле духовки, плиты, микроволновой печи или любых других теплых приборов на кухне. Тепло может вызвать высыхание хлеба или создаст влажную среду, которая будет способствовать появлению плесени.

Всегда следует хранить свежий хлеб при комнатной температуре. Никогда не стоит хранить его в холодильнике.

"Научные исследования показывают, что это вытягивает влагу, из-за чего хлеб может черстветь втрое быстрее, чем при комнатной температуре", - подчеркнул эксперт.

Также эксперт добавил: "Подумайте о том, чтобы нарезать свой хлеб перед замораживанием. Таким образом вам не придется нарезать его, когда он заморожен, и его часто трудно нарезать, когда он разморожен".

Как лучше всего хранить хлеб/ Инфографика: Главред

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