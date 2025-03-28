Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта
- В каких областях будут дожди и где будут грозы
- Как изменится температура воздуха
Погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта, будет теплой и неустойчивой с кратковременными дождями.
На территорию нашего государства в последующие двое суток придет более влажная воздушная масса с юга. Вследствие этого в большинстве областей пройдут дожди, на юге и в центре местами они будут в сопровождении грозы. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Температура воздуха будет достаточно высокой, отмечает метеоролог. По его словам, теплее всего в эти дни будет в южных регионах - там показатели дневной температуры могут превышать +20 градусов.
Погода в Украине в субботу, 29 марта
В западных областях
В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Буковине, в Карпатах и на Закарпатье утром и днем пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Ветер преимущественно восточного направления, 7-12 м/с, в Карпатах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, днем +11...+16.
В северных областях
В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +10...+15.
В центральных областях
В центральных регионах страны в течение суток преимущественно без осадков. Лишь на Днепропетровщине днем местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +2...+7 градусов, днем +13...+18.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму ночью местами, днем во всем регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +13...+18.
В восточных областях
В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16.
Погода в Украине в воскресенье, 30 марта
В западных областях
В западных регионах Украины в течение суток местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14.
В северных областях
В северных областях ночью без осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13.
В центральных областях
В центральных регионах Украины пройдут дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +1...+6 градусов, в дневные часы +9...+16, в Днепропетровской области +16...+21 градус.
На юге Украины
На юге Украины ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. В отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+17, в Крыму и Запорожской области местами +17...+22 градуса.
В восточных областях
В восточных областях страны пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +9...+14.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит резкое похолодание - стала известна дата внезапного снижения температуры. Внезапное похолодание накроет наше государство уже совсем скоро - не стоит далеко прятать теплые вещи, говорит синоптик.
Также ранее сообщалось, что в Украине внезапно изменится погода - были названы регионы, которые будет заливать дождями. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до 5-12 градусов тепла.
Напомним, шторм не отступает - магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие людей.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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