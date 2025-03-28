Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

Погода в Украине резко изменится - ряд областей накроет дождливая погода, местами будут даже грозы.

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Погода в Украине - грозы и дожди накроют наше государство/ коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта

В каких областях будут дожди и где будут грозы

Как изменится температура воздуха

Погода в Украине в выходные, 29 и 30 марта, будет теплой и неустойчивой с кратковременными дождями.

На территорию нашего государства в последующие двое суток придет более влажная воздушная масса с юга. Вследствие этого в большинстве областей пройдут дожди, на юге и в центре местами они будут в сопровождении грозы. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Температура воздуха будет достаточно высокой, отмечает метеоролог. По его словам, теплее всего в эти дни будет в южных регионах - там показатели дневной температуры могут превышать +20 градусов.

Погода в Украине в субботу, 29 марта

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Буковине, в Карпатах и на Закарпатье утром и днем пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Ветер преимущественно восточного направления, 7-12 м/с, в Карпатах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, днем +11...+16.

В северных областях

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +10...+15.

В центральных областях

В центральных регионах страны в течение суток преимущественно без осадков. Лишь на Днепропетровщине днем местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +2...+7 градусов, днем +13...+18.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ночью местами, днем во всем регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +13...+18.

В восточных областях

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16.

Погода в Украине 29 марта/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 30 марта

В западных областях

В западных регионах Украины в течение суток местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13.

В центральных областях

В центральных регионах Украины пройдут дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +1...+6 градусов, в дневные часы +9...+16, в Днепропетровской области +16...+21 градус.

На юге Украины

На юге Украины ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. В отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+17, в Крыму и Запорожской области местами +17...+22 градуса.

В восточных областях

В восточных областях страны пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +9...+14.

Погода в Украине 30 марта/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит резкое похолодание - стала известна дата внезапного снижения температуры. Внезапное похолодание накроет наше государство уже совсем скоро - не стоит далеко прятать теплые вещи, говорит синоптик.

Также ранее сообщалось, что в Украине внезапно изменится погода - были названы регионы, которые будет заливать дождями. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до 5-12 градусов тепла.

Напомним, шторм не отступает - магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие людей.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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