Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2025, 06:15
203
Эта магнитная буря может серьезно повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной и затяжной магнитной бури. Такого геомагнитного шторма уже давно не было. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 17 марта. Тогда она ударила с мощностью почти 7 баллов. На следующий день она опустилась до 5-ти баллов, потом вновь усилилась и начались колебания.

видео дня

23 марта мощность бури выросла почти до 8-ми баллов. На следующий день буря ослабла. Ожидалось, что она продержится на уровне 6-ти баллов, после чего пойдет на спад. Однако уже 26 марта её мощность вновь выросла почти до 8-ми баллов. 27 марта буря стала 6-балльной. Эксперты утверждают, что 28-29 марта она опустится до уровня 4-х баллов и закончится.

Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 3 апреля и она также будет затяжной. Она ворвется с мощностью 3 балла. 5 апреля ее мощность вырастет почти до 6-ти баллов, после чего опустится до 4-х. 8-10 апреля сила бури остановится на уровне 5-ти баллов, но следующие четыре дня она будет 4-балльной. Ожидается, что 15 апреля буря станет 3-балльной и опустится до минимума.

магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 28 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 31 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

06:15Синоптик
"Мы их добьем": Путин предложил ввести внешнее управление в Украине

"Мы их добьем": Путин предложил ввести внешнее управление в Украине

01:16Мир
"Им повезло выжить": бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян

"Им повезло выжить": бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян

00:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Последние новости

06:15

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

06:10

Переговоры в Эр-Рияде: немного анализа, когда немного улеглась пыльмнение

06:00

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

05:45

Гороскоп на апрель 2025 для Раков: чего ждать в любви и финансахВидео

05:30

Главные транжиры среди знаков зодиака: кто тратит больше, чем зарабатывает

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
05:02

"Это вопрос времени": Украина будет вынуждена сделать жесткое заявление насчет СШАВидео

04:35

Почему нельзя говорить "на Україні": учительница призвала избегать серьезной ошибкиВидео

04:00

Не стоит игнорировать: почему загорается лампочка DPF в автомобиле

03:32

Можно ли жарить на оливковом масле: повара расставили все точки над "і"

Реклама
03:05

Нищета, болезни и неприятности: как не притянуть к себе беды 28 марта

02:55

Гороскоп на завтра 29 марта: Близнецам - хорошие новости, Стрельцам - радость

02:30

"Перспектив нет": появился мрачный прогноз насчет перемирия в Черном мореВидео

02:25

Гороскоп на апрель 2025 для Близнецов: развод, прибыль и важное письмоВидео

01:30

Предательница Бледанс возомнила себя Анджелиной Джоли: "Меня часто сравнивают"

01:16

"Мы их добьем": Путин предложил ввести внешнее управление в Украине

00:26

Беглеца Александра Волошина ограбили в Польше: "Очень рад, что это случилось"

00:17

"Им повезло выжить": бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян

27 марта, четверг
23:36

Имеет ли Вакарчук статус участника боевых действий - менеджер певца дала ответ

23:29

Мощная вспышка и громкий взрыв: в Полтаве пропал свет после прилетовФотоВидео

23:23

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Реклама
23:09

РФ будет обращаться в ООН насчет территорий Украины: дипломат предупредил об угрозе

23:00

"Нет никакого секрета": Монатик впервые рассказал, как зовут его третьего сына

22:42

В Украине массово блокируют банковские счета: за что наказали 26 тысяч граждан

22:36

Мобилизация солиста группы ДК Энергетик: жена Якова Марного раскрыла поднобностиВидео

22:14

РФ проводит скрытую мобилизацию: в ВСУ обеспокоены из-за вероятного наступления РФВидео

22:11

Срыв перемирия и миротворцы в Украине: главные новости Украины (дайджест)

21:55

"Наша крошка": Светлана Билоножка поразила видом своей внучки

21:49

"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

21:32

Жена Игоря Николаева выставила напоказ "уставшее" декольтеВидео

21:21

Горят дома и объект инфраструктуры: Запорожье под атакой дроновФото

21:16

Евгений Кот и его жена назвали серьезный диагноз дочери

21:15

Популярная ошибка, портящая технику: какой мусор нельзя убирать пылесосомВидео

21:10

Путин решил защищать интересы РФ в Арктике и придумал планы "исторического масштаба"

21:09

Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло

21:06

Обновленная версия договора о ресурсах призвана вытеснить Европу из Украины - СМИ

20:45

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

20:21

Берет 6 долл с клиента: российский певец стал трансом в США и поселился на улице

20:18

Тайно потребляют электроэнергию: эксперты назвали 3 "прибора-вампира"

20:12

Ольга Сумская показала честную красоту на сэлфи без макияжа

19:40

Для чего нужны ручки над дверью в авто: настоящий ответ удивит многих

Реклама
19:32

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

19:14

Об этом знают единицы: как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги

19:12

Тяжелобольной Кадыров разругался с Кремлем: СМИ узнали детали конфликта

19:10

Атаки на Харьков и Днепр: террор ради террора продолжаетсямнение

18:49

Когда доставать картошку из погреба для посадки: точное время для богатого урожая

18:45

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

18:44

Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

18:35

"Они - динозавры": Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

18:20

Финалиста Национального отбора на Евровидение-2025 мобилизовалиВидео

18:14

Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут на мирных переговорах по Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять