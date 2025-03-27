В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до 5-12 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 марта

Где температура воздуха повысится до +20 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

Погода в Украине 28 марта будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 28 марта температура воздуха повысится до +20 градусов. Уже 30 марта в Украину придет резкое похолодание. На севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. 31 марта потеплеет, но 1 апреля снова ударит похолодание на западе, севере и в центральных областях.

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28 марта ожидаются дожди в восточных и северных областях. На западе и юге будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото: ventusky

Погода 28 марта

В Украине 28 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории юго-восточных и южных областей. В западных и большинстве северных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны до 9°; днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до 20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 28 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +5...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото: meteoprog

Погода 28 марта в Киеве

В Киеве 28 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ночью и утром ожидается туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 3-5° тепла, около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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