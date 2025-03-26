Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 27 марта
- Где температура воздуха повысится до +20 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди
Погода в Украине 27 марта будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что Украину накроет холодная погода. Похолодание ожидается уже в скором времени. Но 27 марта будет еще достаточно тепло. Температура воздуха повысится до +17 градусов. Холоднее всего будет в западных областях - 10-13 градусов.
Дожди ожидаются в западных, северных и Черновицкой областях. Также есть вероятность дождя завтра в Одесской и Луганской областях. В дальнейшем температура воздуха будет то снижаться, то подниматься.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 марта
В Украине 27 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на юго-западе, Волыни и Ровенской области. В восточных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 4-9°; днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и Крыму 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +19
По данным meteoprog, 27 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +3...+12 градусов.
Погода 27 марта в Киеве
В Киеве 27 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 2-4° тепла, около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.
Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.
Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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