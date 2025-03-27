Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Украина до сих пор находится под атакой предыдущей магнитной бури.

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Украина под атакой затяжной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной и затяжной магнитной бури. Такого геомагнитного шторма уже давно не было. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 17 марта. Тогда она ударила с мощностью почти 7 баллов. На следующий день она опустилась до 5-ти баллов, потом вновь усилилась и начались колебания.

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23 марта мощность бури выросла почти до 8-ми баллов. Ожидается, что до 27 марта включительно магнитная буря продержится на уровне 6-ти баллов. 28-29 марта буря стянет 4-балльной, после чего пойдет на спад.

Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 3 апреля и она также будет затяжной. Она ворвется с мощностью 3 балла. 5 апреля ее мощность вырастет почти до 6-ти баллов, после чего опустится до 4-х. 8-10 апреля сила бури остановится на уровне 5-ти баллов, но следующие четыре дня она будет 4-балльной. Ожидается, что 15 апреля буря станет 3-балльной и опустится до минимума.

Украина под атакой затяжной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 14 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 19 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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