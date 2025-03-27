Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
27 марта 2025, 06:10
189
Украина до сих пор находится под атакой предыдущей магнитной бури.
магнитная буря
Украина под атакой затяжной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной и затяжной магнитной бури. Такого геомагнитного шторма уже давно не было. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 17 марта. Тогда она ударила с мощностью почти 7 баллов. На следующий день она опустилась до 5-ти баллов, потом вновь усилилась и начались колебания.

видео дня

23 марта мощность бури выросла почти до 8-ми баллов. Ожидается, что до 27 марта включительно магнитная буря продержится на уровне 6-ти баллов. 28-29 марта буря стянет 4-балльной, после чего пойдет на спад.

Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 3 апреля и она также будет затяжной. Она ворвется с мощностью 3 балла. 5 апреля ее мощность вырастет почти до 6-ти баллов, после чего опустится до 4-х. 8-10 апреля сила бури остановится на уровне 5-ти баллов, но следующие четыре дня она будет 4-балльной. Ожидается, что 15 апреля буря станет 3-балльной и опустится до минимума.

магнитная буря
Украина под атакой затяжной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 14 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 19 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10Синоптик
ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:30Война
Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетов

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетов

03:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Последние новости

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - ЛакийчукРФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук
04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:00

Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

03:32

Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюансВидео

03:10

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетовФото

Реклама
02:08

Гороскоп на завтра 28 марта: Овнам - хорошая новость, Водолеям - счастье

01:30

Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

01:27

"Мы за это боремся": Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

00:29

"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по УкраинеФото

00:11

Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

00:02

РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробностиВидео

26 марта, среда
23:19

У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

23:19

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районыФотоВидео

23:12

"Он скоро умрет - это факт": Зеленский заинтриговал заявлением о конце Путина

22:58

Все разбегались и падали на землю: РФ атаковала Харьков во время футбольного матчаФотоВидео

22:46

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

Реклама
22:36

В Украину прибудет новая партия самолетов - Зеленский

22:36

"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

22:30

Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона

21:52

"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

21:48

Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

21:47

Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способВидео

21:37

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывовВидео

21:35

В ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине

21:29

Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

21:10

Приметы 27 марта: что обязательно нужно сжечь в этот день

21:10

"Она тот человек": звезда "Одних из нас" прокомментировал роман с Энистон

21:03

Чем убрать налет с душевой лейки: самый простой и легкий способВидео

21:02

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

20:55

Что делать с крестом после установки памятника - что можно и чего делать нельзя

20:48

Семья Заворотнюк начала делить наследство: что и кому достанется

20:31

"Это нонсенс": Ермак назвал главное препятствие на пути прекращения огня

20:20

Алсу проиграла в суде бывшему мужу: что она требовала

20:12

Пропавшие солдаты США погибли недалеко от границы Литвы с Беларусью - СМИ

20:08

"93-ий Квартал": где сейчас проходит военную службу комик Игорь Ласточкин

20:00

Детали режима тишины и изменение позиции Европы: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:40

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

19:32

Почему в Польше нельзя рвать сирень - закон и народные приметы

19:28

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способВидео

19:25

F-16 бьют россиян ракетами на территории РФ: украинский пилот раскрыл деталиВидео

19:12

"Американцам все равно": эксперт сказал, какова судьба портов Одессы и НиколаеваВидео

19:10

Самое время для маленькой победоносной войнымнение

18:55

США не включили пункт об ответственности за нарушение Россией режима тишины - Подоляк

18:22

В ОП предупредили об ответе в случае нарушения РФ соглашения о прекращении огня

17:51

Как отмыть духовку народными методами: способ, который порадует хозяекВидео

17:46

Что можно сделать из старого варенья - как использовать без риска для здоровья

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Операция в Курской области
Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять