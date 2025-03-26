Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Синоптик предупредила, что периоды с похолоданием ожидаются уже вскоре.

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Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 27 марта

В каких областях возможны интенсивные осадки

В Украине еще ожидаются периоды похолодания, поэтому не стоит класть пуховики в шкафы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, градусы "будут скакать то вверх, то вниз".

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"То есть, вы поняли - если на улице завтра +15 градусов, это не значит, что послезавтра будет +20 градусов. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", - уточнила она.

Погода в Украине на 27 марта

Диденко добавила, что 27 марта в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов. В западных областях и в прибрежных районах будет свежее, +10...+13 градусов.

Дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях. Более интенсивные осадки ожидаются в Черновицкой области из-за влияния южного циклона.

Также есть вероятность дождя в Одесской и Луганской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Южный циклон / фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 27 марта

Синоптик отметила, что в Киеве 27 марта существенные осадки не предвидятся.

В столице будет теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине 26 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных, восточных, Сумской, Закарпатской областях. В Карпатах и на Закарпатье будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Синоптик Станислав Щедрин рассказал, что потепление в Украине до +20 будет уже в апреле. По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий.

Кроме того, на Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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