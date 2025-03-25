Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Какой будет погода на Пасху в Украине 20 апреля и когда ждать заморозков.

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Погода на Пасху в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине на Пасху 2025 будет комфортной. Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, за неделю до Пасхи будет прохладная погода.

"Температурный режим в Украине будет от +10 до +15 тепла, но периодически и кое-где возможны грозы", - говорит синоптик.

Также Щедрин добавил, что в Украине возможны заморозки в апреле.

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"Стоит заметить, что на поверхности почвы в ночное время возможны заморозки до -2 градусов. Заморозки стоит ожидать особенно в северо-восточных и восточных областях", - говорит народный синоптик.

Погода на Пасху 2025 в Украине

"На Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов", - добавил народный синоптик Щедрин.

Погода на апрель в Украине / meteoprog

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Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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