Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

Какой будет погода на Пасху 2025 в Украине и где ждать похолодание, рассказал Главреду Станислав Щедрин.

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Погода в Украине в апреле будет аномально теплой / Коллаж Главред

Погода в Украине в начале 2025 года удивляет. После резкого похолодания в феврале, март начался с аномально теплых температур.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью для Главреда рассказал, какой погоды ожидать в последнюю рабочую неделю марта, с какой погоды начнется апрель в Украине, и как пройдет Пасха для украинцев.

Станислав, какой ожидать погоды на этой неделе?

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В Украине на этой неделе до 28 марта будут дожди. Это связано с антициклоном, который сейчас над Украиной. Температурный режим по всей Украине в пределах +10 - +14 градусов. В Крыму будет до +18 градусов. Также теплее будет в южных регионах страны.

Улучшение погоды стоит ожидать только с 1-2 апреля.

Как начнется апрель в Украине, возможны ли какие-то аномалии?

В первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только локальные грозы.

Относительно температуры, то стоит ожидать от +15 до +18 градусов.

Аномалий не стоит ждать. Но до конца второй декады апреля возможны ночные заморозки, кроме юга страны.

Погода на апрель в Украине - прогноз / pixabay

Ждать ли похолодания украинцам?

А вот похолодание возможно с 15-17 апреля и до 25-26 апреля, не учитывая западные регионы. На западе Украины в этот период будет холоднее, будет больше влажных воздушных масс, а также атмосферные фронты накроют часть страны.

В апреле украинцы отмечают большой праздник - Пасху. Можете дать прогноз, какой будет погода?

За неделю до Пасхи будет прохладная погода. Температурный режим - от +10 до +15 тепла, но периодически и кое-где возможны грозы.

Стоит заметить, что на поверхности почвы в ночное время возможны заморозки до -2 градусов. Заморозки стоит ожидать особенно в северо-восточных и восточных областях.

На Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов.

Погода на Пасху 2025 / pixabay

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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