Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

Погода в Украине будет теплой весь апрель, только в некоторые дни украинцам стоит ожидать дождей и гроз.
Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, потепление в Украине до +20 будет уже в апреле.
"Конец марта будет в пределах +10 - +15 градусов. Улучшение погоды стоит ожидать только с 1-2 апреля", - сказал Щедрин.
Погода на апрель в Украине
По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий.
"Возможны только локальные грозы. Относительно температуры, то стоит ожидать от +15 до +18 градусов. В Крыму будет +20", - добавил синоптик.
Похолодание в апреле в Украине
"А вот похолодание возможно с 15-17 апреля и до 25-26 апреля, не учитывая западные регионы. На западе Украины в этот период будет холоднее, будет больше влажных воздушных масс, а также атмосферные фронты накроют часть страны", - добавил синоптик.
Читайте также:
- Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025
- Какой будет погода в Украине в апреле: синоптики дали прогноз на месяц
- Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред