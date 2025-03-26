Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

Погода в апреле в Украине будет теплой, но стоит ожидать грозы и ливни.

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Погода на апрель в Украине / pixabay

Погода в Украине будет теплой весь апрель, только в некоторые дни украинцам стоит ожидать дождей и гроз.

Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, потепление в Украине до +20 будет уже в апреле.

"Конец марта будет в пределах +10 - +15 градусов. Улучшение погоды стоит ожидать только с 1-2 апреля", - сказал Щедрин.

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Погода на апрель в Украине

По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий.

"Возможны только локальные грозы. Относительно температуры, то стоит ожидать от +15 до +18 градусов. В Крыму будет +20", - добавил синоптик.

Похолодание в апреле в Украине

"А вот похолодание возможно с 15-17 апреля и до 25-26 апреля, не учитывая западные регионы. На западе Украины в этот период будет холоднее, будет больше влажных воздушных масс, а также атмосферные фронты накроют часть страны", - добавил синоптик.

Погода на апрель в Украине / meteoprog

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Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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