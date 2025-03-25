Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

В Украине резко похолодает - стало известно, когда именно температура воздуха снова опустится в минусы.

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Погода в Украине - стало известно, когда ударят весенние заморозки/ unsplash.com

Вы узнаете:

Когда в Украине сильно похолодает и ударят заморозки

Где будет идти дождь

Какой будет погода в Украине 26 марта

Погода в Украине в среду, 26 марта, будет преимущественно теплой. На юге температура воздуха даже поднимется до +19 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила о дождях в ряде регионов.

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"Завтра дожди более вероятны в восточных областях и в южной части. Однако преимущественно осадки пройдут там ближайшей ночью и завтра утром. А в течение дня среды практически повсеместно в Украине - без существенных осадков", - отметила она.

Температура воздуха ожидается днем +12...+17 градусов, на юге до +19 градусов. На Черниговщине, Харьковщине, Сумщине будет холоднее, столбики термометров будут показывать +8...+12 градусов.

Погода в Украине 26 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 26 марта

В Киеве 26 марта осадков не ожидается, будет солнечно. В целом погода будет прохладной. Ближайшей ночью ожидается +2...+5 градусов, а днем +10...+12 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине снова ударят заморозки

В то же время синоптик предупредила, что скоро снова похолодает и даже будут заморозки.

"Под завершение следующей недели ночью ощутимо похолодает, а после 6-го апреля вероятны заморозки, и днем будет где-то в пределах +5...+10 градусов", - рассказала синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине резко похолодает - синоптик назвала точную дату. После значительного потепления Украину накроет похолодание. Синоптик сказала, когда ждать снижения температуры воздуха.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки - стало известно, какой будет погода на Пасху 2025. Народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине 20 апреля и когда ждать заморозков.

Напомним, стало известно, какой будет погода в Украине в апреле - синоптики дали прогноз на месяц. Температура воздуха ожидается на полтора-два градуса выше нормы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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