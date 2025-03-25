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Какой будет погода в Украине в апреле: синоптики дали прогноз на месяц

Анна Ярославская
25 марта 2025, 11:29
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Температура воздуха ожидается на полтора-два градуса выше нормы.

Погода, весна
В Укргидрометцентре сказали, чего ждать от погоды в апреле / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.

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Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

Отметим, данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в апреле средняя месячная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах - от 2 до 6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 6-16 градусов мороза; в Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях 17-22 градусов мороза; во Львовской области и на крайнем юге страны местами 3-5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 26-33 градусов тепла, в горных районах 21-22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм (на высокогорье 102-117 мм).

Какой будет погода в Украине в апреле

Как писал Главред, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, с какой погоды начнется апрель в Украине и как пройдет Пасха для украинцев. По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только локальные грозы.

Синоптик прогнозировал, что за неделю до Пасхи будет прохладная погода. Температурный режим в Украине будет от +10 до +15 тепла, но периодически и кое-где возможны грозы. При этом в Украине в апреле не исключены заморозки.

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