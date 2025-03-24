В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

После значительного потепления Украину накроет похолодание. Синоптик сказала, когда ждать снижения температуры воздуха.

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Погода в Украине - скоро резко похолодает/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 25 марта

Когда в Украине похолодает

Погода в Украине во вторник, 25 марта, будет неоднородной. В южных областях, в большинстве центральных областей и на Луганщине ожидается теплая погода, днем температура воздуха будет держаться на уровне +12...+16 градусов.

На севере Украины наоборот будет прохладнее - в течение дня ожидается температура на уровне +9...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Также свежий холодный воздух еще будет гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8...+11 градусов. На Луганщине будет тепло, на Харьковщине холодно, где-то +8...+11 градусов, в Донецкой области днем +10...+14, но в Приазовье +8...+12 градусов", - отметила Диденко.

Сильный ветер, который наблюдается в Украине в понедельник, во вторник уже стихнет. Он останется порывистым только в восточных областях.

"Дожди 25-го марта пройдут в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории - без осадков", - сообщила синоптик.

Также она предупредила, что сейчас и в ближайшие пару дней ожидаются магнитные бури.

Погода в Украине 25 марта/ Facebook Диденко

Погода в Украине 25 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 25 марта

В Киеве во вторник ожидается дождь, который будет идти преимущественно ночью и утром. Днем осадки стихнут, лишь кое-где может быть небольшой дождь.

В течение дня температура воздуха завтра будет колебаться около +10 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет существенное похолодание

"На текущей неделе погода будет неустойчивой, с периодическими осадками и прояснениями, однако в целом не холодной. Конечно, с колебаниями. Однако, по предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, с 7-го апреля в Украине есть вероятность резкого похолодания", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине будут мокрый снег, дожди и +23 - синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю. Синоптики предупреждают о том, что эта неделя местами будет дождливой, а кое-где даже снежной.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет непогода, синоптики предупредили об опасности для одного региона. В некоторых областях ожидаются осадки, свидетельствует прогноз погоды.

Напомним, Украину атаковал 6-балльный шторм - когда закончится мощная магнитная буря. Магнитная буря продлится еще несколько дней. Она может сильно повлиять на самочувствие людей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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