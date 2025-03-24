Украину накроет непогода, синоптики предупредили об опасности для одного региона

В некоторых областях ожидаются осадки, свидетельствует прогноз погоды.

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Какой будет погода в Украине 24 марта / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где сегодня пройдут дожди

В каком регионе объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 24 марта, будет облачной. Ожидается дождь. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и столичном регионе.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — предупредили синоптики", - сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

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В некоторых областях ожидаются осадки.

"В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди. На остальной территории будет сухо", — говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит +7...+12°С. В западных и юго-западных областях +11...+16°С.

Температура воздуха по Киевской области днем составит ​​7-12°С; в Киеве днем ​​10-12° тепла. Днем 24 марта ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что погода в Украине до конца месяца будет теплой, но неустойчивой. Моментами синоптики прогнозируют дожди. В течение ближайших дней в большинстве областей будут осадки различной интенсивности, сильный ветер и туманы. В то же время температура воздуха не будет значительно колебаться.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 марта в Украине изменится погода. В западных и северных областях будут дожди. В этот день ожидается достаточно теплая погода - 10-16 градусов. Более свежая температура воздуха будет в областях от Черниговской и Одесской областей. Будут сильные порывы ветра.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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