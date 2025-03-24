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Мокрый снег, дожди и +23: синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю

Ангелина Подвысоцкая
24 марта 2025, 03:30
239
Синоптики предупреждают о том, что эта неделя местами будет дождливой, а местами даже снежной.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю 24-30 марта / фото: УНИАН

О чем идет речь:

  • Когда в Украине ударит +23 градусов
  • Когда в Украину придет потепление
  • Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине до конца месяца будет теплой, но неустойчивой. Моментами синоптики прогнозируют дожди. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Украина будет находиться частично под влиянием циклона. В течение ближайших дней в большинстве областей будут осадки различной интенсивности, сильный ветер и туманы. В то же время температура воздуха не будет значительно колебаться.

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Погода в Украине 24 марта

В понедельник, 24 марта, в западной части страны, днем также местами в северных областях пройдут дожди, в Карпатах и на Закарпатье днем местами значительные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с, ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, днем +9...+14 °С, в южных областях, а также на Прикарпатье местами +12...+17 °С.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 марта

Во вторник, 25 марта, в западных и северных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода, днем небольшие дожди также пройдут в восточных и Полтавской областях. В южной половине страны преимущественно без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туманы. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +8...+14 °С, в южной половине и в Крыму +16...+21 °С.

погода 25 марта
Прогноз погоды в Украине 25 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 марта

В среду, 26 марта, ночью в восточных областях, днем в западной половине страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в юго-западных областях юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в северных регионах около 0 °С; днем воздух прогреется до +12...+17 °С, на юге Одесской области и в Крыму местами до +20 °С.

погода 26 марта
Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 марта

В четверг, 27 марта, в западных и северных областях снова ожидается дождливая погода. На остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западных областях +7...+12 °С, в Крыму местами +20...+23 °С.

погода 27 марта
Прогноз погоды в Украине 27 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 марта

В пятницу, 28 марта, дожди предполагаются в западных, северных, центральных областях, а также на Харьковщине. В Карпатах осадки в основном будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +14...+21 °С; в западной части ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С.

погода 28 марта
Прогноз погоды в Украине 28 марта / фото: Windy

Погода в Украине 29 марта

В субботу, 29 марта, в западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 - 10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму местами +19...+23 °С.

погода 29 марта
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: Windy

Погода в Украине 30 марта

В воскресенье, 30 марта, ожидаются дожди в центральных, южных и северных областях; в западных и восточных регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12...+18 °С.

погода 30 марта
Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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