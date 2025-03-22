Оказывается, есть простой способ не допустить голубей в сад и во двор. Понадобится только дешевый бытовой предмет, который есть на кухне у большинства людей.

https://glavred.info/life/golubi-uletyat-i-ne-vernutsya-esli-povesit-odin-prostoy-predmet-v-sadu-10649432.html Ссылка скопирована

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду/ коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

Что отпугивает голубей

Как отвадить голубей со двора и сада

Если голуби стали постоянными незваными гостями в вашем саду и во дворе, это может стать серьезной проблемой. Ведь эти птицы могут не только быть надоедливыми и повреждать растения. Кроме этого, они переносят через свой помет бактерии, грибки и даже вирусы, которые попадают, в частности, в почву.

Из-за голубей в саду могут распространяться грибковые заболевания, которые могут вызвать загнивание растений, рассказал эксперт по Bunk Beds Адеэль уль-Хак, пишет express.co.uk.

видео дня

В то же время эксперт отметил, что помет голубей может наносить большой вред домам.

"Голубиный помет имеет высокую кислотность и может разъедать все - от краски до металлических поверхностей в вашем саду. Но проблема не только в этом, ведь эти экскременты могут привлекать других вредителей, например крыс, которые могут нанести еще больший вред вашему дому", - пояснил эксперт.

По словам специалиста, если вы хотите держать голубей подальше, главное - выяснить, где они любят сидеть в саду, и сделать это место непривлекательным для них.

"Сначала обратите внимание на то, где голуби проводят большую часть своего времени в вашем саду, и начните с него, например, это может быть вокруг птичьей ванны, подоконников или даже садовой скамейки. Голуби предпочитают ровные поверхности, поэтому вы можете использовать такие вещи, как полоски с шипами, которые будут мешать им садиться, однако это может сделать ваш сад непривлекательным и может быть дорогим решением", - отметил Адеэль уль-Хак.

Для более дешевого и эстетичного варианта можно использовать оловянную фольгу. Все, что нужно сделать в таком случае, это сжать несколько шариков оловянной фольги и повесить их на веревке. Когда свет будет попадать на эту фольгу, он будет отражаться и отпугивать голубей.

Оловянная фольга очень эффективна для того, чтобы не дать голубям попасть в сад, поскольку ее быстрое вращение на ветру имитирует движение хищника.

У голубей также очень чувствительные глаза. Блестящая отражающая поверхность фольги будет отражать солнечные лучи и создавать мерцающий эффект, который сильно раздражает этих птиц.

Постоянное движение и свет испугают голубей и им будет труднее найти удобное место, чтобы где-то сесть в саду, увеличивая вероятность того, что они не будут оставаться в этом месте.

С такой же целью можно повесить компакт-диски и другие блестящие предметы.

Но нужно помнить, что голуби достаточно сообразительны и через несколько недель могут привыкнуть к таким блестящим предметам. Поэтому нужно время от времени менять местоположение отпугивателей и пробовать разные методы, чтобы запутать этих птиц.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред