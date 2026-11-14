Как подготовить курятник к зиме без отопления: советы опытной фермерши

Главная ошибка владельцев курятников зимой - путать сквозняк с вентиляцией.

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Как утеплить курятник на зиму без обогрева / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Чем утеплить курятник и как избавиться от сквозняков

Где делать вентиляционные отверстия зимой

Что должно быть в запасах и аптечке для кур

Куры способны перезимовать даже в курятнике без отопления, но только при условии, что помещение утеплено, без сквозняков и с постоянной вентиляцией под потолком. Осенью также стоит провести генеральную уборку, обустроить купалку, запастись кормом и собрать аптечку - от этого зависит, насколько хорошо будут чувствовать себя в холода куры-несушки.

Семь шагов по подготовке курятника к зиме описала в статье на портале Rural Sprout Мередит Скайер - писательница, художница и фермерша, проживающая в западной части штата Нью-Йорк со своим мужем и целым зверинцем сельскохозяйственных животных.

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Чем утеплить курятник на зиму

По словам Скайер, утепленный курятник зимой значительно теплее, чем на улице, а летом, наоборот, помогает сохранять прохладу. Утепление также регулирует влажность, а сухое помещение для птицы - залог здоровья.

Лучший вариант - пенополиуретановая изоляция, но она дорогая, так как для монтажа требуется специалист. Стекловата справится не хуже - её можно установить самостоятельно. В обоих случаях изоляцию нужно закрыть фанерой, иначе куры её расклюют.

Если утеплить стены невозможно, фермерша советует завесить их шерстяными одеялами - это хотя бы частично удержит тепло.

Как устранить сквозняки, но не перекрыть вентиляцию

Зимой куры согреваются, распушая перья: между ними и кожей образуется тёплый воздушный слой. Сквозняк разрушает этот естественный утеплитель, и птицы могут простудиться.

Поэтому щели в окнах и дверях следует заделать герметиком. Если дверь, ведущая на выгул, должна оставаться открытой, на неё вешают шерстяное одеяло, оставив внизу небольшую щель для кур. В очень холодные дни птицу лучше держать в курятнике с закрытыми дверями.

В то же время курятник не должен быть герметичным: в застоявшемся воздухе скапливаются пыль, аммиак и углекислый газ, что приводит к заболеваниям. Вентиляционные отверстия делают вверху, там, где стена соединяется с потолком, - подальше от сидений.

Разница между вентиляцией и сквозняком Скайер объясняет так.

"Вентиляция - это мягкий поток воздуха, а не резкий порыв, как сквозняк из открытого окна", - отмечает фермерша.

Для этого достаточно нескольких небольших отверстий под потолком на двух противоположных стенах. При желании в тех же местах можно установить вентиляционные решетки.

Что делать в курятнике осенью

Генеральная уборка. Зимой вывезти грязную подстилку и мыть помещение шлангом на морозе практически невозможно, поэтому всё делают в тёплый ветреный осенний день. Старую подстилку убирают из курятника, гнезд и выгула, а поверхности - особенно сиденья и гнезда, где чаще всего заводятся клещи - отмывают горячей мыльной водой и просушивают. Защита от насекомых. На сухой пол, сиденья и гнезда насыпают тонкий слой диатомовой земли или древесной золы, а сверху - толстую подстилку. Скайер стелет солому слоем не менее 15 см, что дополнительно утепляет курятник. Купалка. Куры ежедневно купаются в пыли, чтобы избавиться от омертвевшей кожи, паразитов и старого оперения. Когда земля замерзла или покрыта снегом, купалку устраивают под навесом - в углу курятника или в крытом выгуле, но тогда вентиляция должна быть особенно хорошей. Запасы. Снег, гололед или мороз могут на несколько дней запереть хозяина дома, поэтому осенью стоит запастись соломой, кормом, лакомствами для кур и средствами первой помощи. Аптечка для кур. Фермерша держит в ней витаминную добавку для птицы, самофиксирующийся ветеринарный бинт и средства для обработки ран. Мазь Neosporin, по её словам, должна быть без обезболивающего компонента, так как он может быть токсичным для кур.

Нужна ли вентиляция в курятнике в мороз?

Инструктор по птицеводству Аграрного факультета Университета Арканзаса Эндрю Болтон в комментарии для сайта университета подчеркнул, что проветривать курятник нужно даже в сильные морозы.

"Этот воздухообмен помогает удалять влагу из курятника, а также предотвращает накопление аммиака в воздухе", - пояснил специалист.

С ним согласна Джоанна Старки из инкубаторной станции No Rulz Ranch Hatchery. В комментарии для High Plains Journal она посоветовала перекрыть сквозняки, оставив вентиляцию вверху, где стены соединяются с потолком, ведь опасность для птицы представляет именно движение холодного воздуха.

"Куры от природы выносливы к холоду, но холодный воздух, дующий прямо на них, может вызвать серьезные проблемы", - отметила Старки.

Как сообщал Главред, следует следить не только за температурой в курятнике, но и за рационом несушек. Чтобы куры хорошо неслись, в корм следует добавлять белковые компоненты, а уровень белка должен достигать около 17%. Световой день для несушек должен длиться не менее 14 часов, а температура в курятнике - +15…+17 °C.

Зимняя продуктивность кур зависит от нескольких условий. Опытные птицеводы объясняли, как добиться того, чтобы куры неслись зимой. Куры пьют примерно в два раза больше жидкости, чем съедают корма, поэтому зимой важно, чтобы вода в поилках не замерзала.

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