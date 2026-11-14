Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как подготовить курятник к зиме без отопления: советы опытной фермерши

Анна Ярославская
14 ноября 2026, 03:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Главная ошибка владельцев курятников зимой - путать сквозняк с вентиляцией.
Куры, курятник
Как утеплить курятник на зиму без обогрева / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Чем утеплить курятник и как избавиться от сквозняков
  • Где делать вентиляционные отверстия зимой
  • Что должно быть в запасах и аптечке для кур

Куры способны перезимовать даже в курятнике без отопления, но только при условии, что помещение утеплено, без сквозняков и с постоянной вентиляцией под потолком. Осенью также стоит провести генеральную уборку, обустроить купалку, запастись кормом и собрать аптечку - от этого зависит, насколько хорошо будут чувствовать себя в холода куры-несушки.

Семь шагов по подготовке курятника к зиме описала в статье на портале Rural Sprout Мередит Скайер - писательница, художница и фермерша, проживающая в западной части штата Нью-Йорк со своим мужем и целым зверинцем сельскохозяйственных животных.

видео дня

Чем утеплить курятник на зиму

По словам Скайер, утепленный курятник зимой значительно теплее, чем на улице, а летом, наоборот, помогает сохранять прохладу. Утепление также регулирует влажность, а сухое помещение для птицы - залог здоровья.

Лучший вариант - пенополиуретановая изоляция, но она дорогая, так как для монтажа требуется специалист. Стекловата справится не хуже - её можно установить самостоятельно. В обоих случаях изоляцию нужно закрыть фанерой, иначе куры её расклюют.

Если утеплить стены невозможно, фермерша советует завесить их шерстяными одеялами - это хотя бы частично удержит тепло.

Как устранить сквозняки, но не перекрыть вентиляцию

Зимой куры согреваются, распушая перья: между ними и кожей образуется тёплый воздушный слой. Сквозняк разрушает этот естественный утеплитель, и птицы могут простудиться.

Поэтому щели в окнах и дверях следует заделать герметиком. Если дверь, ведущая на выгул, должна оставаться открытой, на неё вешают шерстяное одеяло, оставив внизу небольшую щель для кур. В очень холодные дни птицу лучше держать в курятнике с закрытыми дверями.

В то же время курятник не должен быть герметичным: в застоявшемся воздухе скапливаются пыль, аммиак и углекислый газ, что приводит к заболеваниям. Вентиляционные отверстия делают вверху, там, где стена соединяется с потолком, - подальше от сидений.

Разница между вентиляцией и сквозняком Скайер объясняет так.

"Вентиляция - это мягкий поток воздуха, а не резкий порыв, как сквозняк из открытого окна", - отмечает фермерша.

Для этого достаточно нескольких небольших отверстий под потолком на двух противоположных стенах. При желании в тех же местах можно установить вентиляционные решетки.

Что делать в курятнике осенью

  1. Генеральная уборка. Зимой вывезти грязную подстилку и мыть помещение шлангом на морозе практически невозможно, поэтому всё делают в тёплый ветреный осенний день. Старую подстилку убирают из курятника, гнезд и выгула, а поверхности - особенно сиденья и гнезда, где чаще всего заводятся клещи - отмывают горячей мыльной водой и просушивают.
  2. Защита от насекомых. На сухой пол, сиденья и гнезда насыпают тонкий слой диатомовой земли или древесной золы, а сверху - толстую подстилку. Скайер стелет солому слоем не менее 15 см, что дополнительно утепляет курятник.
  3. Купалка. Куры ежедневно купаются в пыли, чтобы избавиться от омертвевшей кожи, паразитов и старого оперения. Когда земля замерзла или покрыта снегом, купалку устраивают под навесом - в углу курятника или в крытом выгуле, но тогда вентиляция должна быть особенно хорошей.
  4. Запасы. Снег, гололед или мороз могут на несколько дней запереть хозяина дома, поэтому осенью стоит запастись соломой, кормом, лакомствами для кур и средствами первой помощи.
  5. Аптечка для кур. Фермерша держит в ней витаминную добавку для птицы, самофиксирующийся ветеринарный бинт и средства для обработки ран. Мазь Neosporin, по её словам, должна быть без обезболивающего компонента, так как он может быть токсичным для кур.

Нужна ли вентиляция в курятнике в мороз?

Инструктор по птицеводству Аграрного факультета Университета Арканзаса Эндрю Болтон в комментарии для сайта университета подчеркнул, что проветривать курятник нужно даже в сильные морозы.

"Этот воздухообмен помогает удалять влагу из курятника, а также предотвращает накопление аммиака в воздухе", - пояснил специалист.

С ним согласна Джоанна Старки из инкубаторной станции No Rulz Ranch Hatchery. В комментарии для High Plains Journal она посоветовала перекрыть сквозняки, оставив вентиляцию вверху, где стены соединяются с потолком, ведь опасность для птицы представляет именно движение холодного воздуха.

"Куры от природы выносливы к холоду, но холодный воздух, дующий прямо на них, может вызвать серьезные проблемы", - отметила Старки.

Как сообщал Главред, следует следить не только за температурой в курятнике, но и за рационом несушек. Чтобы куры хорошо неслись, в корм следует добавлять белковые компоненты, а уровень белка должен достигать около 17%. Световой день для несушек должен длиться не менее 14 часов, а температура в курятнике - +15…+17 °C.

Зимняя продуктивность кур зависит от нескольких условий. Опытные птицеводы объясняли, как добиться того, чтобы куры неслись зимой. Куры пьют примерно в два раза больше жидкости, чем съедают корма, поэтому зимой важно, чтобы вода в поилках не замерзала.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
яйца курица морозы огород домашние животные холода фермеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Польша прекратила финансировать закупки оружия для Украины в рамках PURL – Туск

Польша прекратила финансировать закупки оружия для Украины в рамках PURL – Туск

22:42Война
Мощные удары по врагу: ВСУ переломили ситуацию и захватили разведчиков РФ

Мощные удары по врагу: ВСУ переломили ситуацию и захватили разведчиков РФ

22:30Аналитика
"Блэкаут" на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии

"Блэкаут" на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии

21:45Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Китайский гороскоп на завтра, 14 ноября: Собакам - влечение, Быкам - ревность

Китайский гороскоп на завтра, 14 ноября: Собакам - влечение, Быкам - ревность

Последние новости

05:30

Удача не обойдет их: какие китайские знаки зодиака получат большую награду

05:02

Как сделать батареи более горячими: сантехник поделился секретом из 3 шаговВидео

04:41

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

04:04

Салат с креветками и помидорами черри: быстрый рецепт с необычной заправкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
03:42

Как подготовить курятник к зиме без отопления: советы опытной фермерши

01:15

Главная загадка Древнего Египта: найдено странное сооружение у пирамиды Хеопса

13 ноября, пятница
23:58

Привычка, о которой можно пожалеть: когда нельзя использовать фольгуВидео

22:58

Неожиданная заминка с Patriot: Пентагон тормозит запуск производства в Украине

Реклама
22:42

Польша прекратила финансировать закупки оружия для Украины в рамках PURL – Туск

22:30

Мощные удары по врагу: ВСУ переломили ситуацию и захватили разведчиков РФ

22:22

Маньяк в хоккейной маске возвращается: франшиза "Пятница, 13" получит продолжение

21:52

НБУ планирует вывести из обращения 10 копеек: что изменится для украинцев

21:45

"Блэкаут" на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии

21:18

Кожаная обувь начинает растрескиваться после хранения: каких ошибок следует избегать

21:03

Кто представит Европу на мирных переговорах - лидеры ЕС приняли решение

20:55

Мощные дальнобойные удары "выбили" более 50% НПЗ РФ - The Moscow Times

20:32

Гости будут просить добавки: рецепт праздничного салата с курицей и шампиньонами

20:12

РФ может ударить по энергетике в ближайшие 48 часов - что известно

20:05

Есть ли угроза дефицита подсолнечного масла: важное заявление МинАПК

Реклама
19:45

Названы месяцы рождения самых уверенных и решительных лидеров

19:43

Где поставить елку, чтобы привлечь удачу и положительную энергию: советы фэн-шуй

19:42

Генерал СБУ Дука призвал Верховную Раду расследовать деятельность НАБУ и САП: "Я дам все показания"

19:22

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

19:20

Порошок больше не понадобится: секрет быстрого удаления самых сложных пятенВидео

19:10

Переговоры не об Украине: Денисенко объяснил, зачем Путину европейцымнение

18:59

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

18:57

Потери бизнеса от атак РФ могут достичь 8 млрд долл - что готовит Кабмин

18:43

Можно ли выключать отопление в пустых комнатах: эксперты назвали риски

18:31

Идеальное картофельное пюре: как добиться нежности и насыщенного вкусаВидео

18:29

Бабушки клали гвоздику в ящики не просто так: у способа есть научное объяснение

18:27

Реальные объемы задолженности государства перед дорожной отраслью можно определить после проведения аудита ГАСУ — Омелян

18:22

Почему 14 ноября нельзя мыть пол и выносить мусор: какой церковный праздник

18:14

Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

18:06

Не только бедность и неудача: почему наши предки боялись свистеть в доме

17:49

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

17:48

Украинская ПВО может столкнуться с проблемами из-за Starlink: Федоренко раскрыл детали

17:23

Плесень исчезнет без следа: простой трюк для идеальной чистоты в ваннойВидео

17:16

Против отца: Меган Маркл готова помогать полиции

17:00

Московская церковь больше не сможет проводить богослужения в двух храмах Лавры

Реклама
16:55

Гороскоп Таро на сегодня 13 ноября: Ракам - избегать тем, Весам - не откладывать

16:48

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

16:37

Пиар НАБУ наносит ущерб имиджу Украины на переговорах с США и помогает Путину — Гайдай

16:30

"Двое уже звонили": Melovin раскрыл стоимость своего выступления на корпоративах

16:24

Смородина отблагодарит обильным урожаем: что нужно сделать с кустами в ноябреВидео

16:05

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

15:59

Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" и семейных традициях

15:32

Почему кошки трутся головой о руки хозяев: ответ удивит многихВидео

15:31

Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы

15:00

Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять