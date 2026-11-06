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Морозы до -20 °C и оттепели: какой будет зима 2026–2027 в Украине

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 10:02
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Из-за теплых атлантических воздушных масс средняя температура сезона может оказаться на 1–2 градуса выше, однако резкие похолодания остаются реальным сценарием.
Погода, зима
Зима 2026–2027 будет теплее нормы, но морозы до -20 °C не исключены / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Читайте в материале:

  • Зима 2026–2027 будет на 1–2 градуса теплее нормы
  • Морозы до -20 °C и ниже все равно возможны
  • Эль-Ниньо не определяет погоду в Украине напрямую

Зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены. Об этом свидетельствуют расчеты большинства погодных моделей. Главную роль сыграет приток теплого и влажного воздуха с Атлантики.

Укргидрометцентр сейчас рассчитывает климатическую норму за 1991–2020 годы. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя зимняя температура в Украине за этот период составляла -1,9°. Если прогноз оправдается, в этом сезоне она будет в пределах от -0,9° до +0,1°, передает Украинская правда.

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Впрочем, речь идет о среднем показателе за три месяца, а не о погоде каждый день. Поэтому даже более мягкий, чем обычно, сезон не гарантирует отсутствия ощутимых холодов.

"Морозы до −10 °C вполне реальны, а во время более сильных вторжений арктического воздуха возможно понижение ночной температуры до −20 °C и ниже", - объяснила климатолог Вера Балабух.

Наиболее вероятно, такие похолодания затронут северные, северо-восточные и восточные области, а также высокогорье Карпат. Относительно еще более глубокого падения столбика термометра оценки специалистов значительно сдержаннее.

"Морозы −30 °C также нельзя полностью исключить, однако сейчас нет оснований прогнозировать их как вероятный сценарий. В Украине бывали и более низкие температуры, но исторические экстремумы не являются прогнозом на предстоящую зиму. По оценкам численных моделей, их вероятность ниже 10%", - подчеркивает климатолог.

Самые сильные морозы в Украине обычно приходятся на вторую половину января - первую половину февраля. В прошлом сезоне после довольно теплого декабря наступили резкие похолодания: в январе в большинстве областей температура опускалась до -20…-25°, а в Киеве зима стала самой холодной за последние 15 лет.

Раннего прихода зимы в этом году тоже ждать не стоит, а ноябрь может оказаться теплее, чем обычно. Метеорологи фиксируют начало зимы, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0° в сторону понижения. В зависимости от региона это происходит с первой декады ноября по первую декаду декабря. В прошлом году метеорологическая зима наступила лишь 13–26 декабря, на 1–3 недели позже обычных сроков, а в Киеве - 24 декабря, почти на месяц позже нормы.

Синоптики прогнозируют чередование похолоданий и оттепелей. Однако если атлантическое тепло перестанет поступать в Украину, морозная погода может задержаться надолго.

Повлияет ли Эль-Ниньо на украинскую зиму

Отдельный вопрос - может ли Эль-Ниньо принести более теплую зиму и Украине. По словам Веры Балабух, страна не относится к регионам, где тихоокеанское явление напрямую определяет погоду. Его влияние косвенное: изменения циркуляции над Тихим океаном сказываются на движении воздушных масс над Атлантикой и Европой, поэтому в зависимости от траекторий циклонов в Украину может поступать как теплый атлантический, так и холодный арктический воздух.

"Поэтому формула "Эль-Ниньо означает тёплую зиму" или, наоборот, "обязательно принесёт сильные морозы" для Украины не работает", - объяснила климатолог.

К тому же влияние этого явления на европейскую погоду может меняться даже в течение одного сезона. В начале зимы оно способно способствовать притоку теплого воздуха, а в конце характер циркуляции бывает иным. Так что теплый декабрь не гарантирует такого же января или февраля.

Нет также оснований считать, что западные области, в частности Галичина и Карпаты, ощущают Эль-Ниньо сильнее, чем восток и юг. Запад действительно более открыт для атлантических масс, а горный рельеф влияет на количество осадков, однако это не доказывает более сильного действия самого явления.

Показательны зимы 1997–1998 и 2015–2016 годов, когда наблюдался мощный Эль-Ниньо одинаковой интенсивности. В декабре 1997 года средняя температура по стране составляла -3,1°, а в декабре 2015-го - +1,7°. При этом зимой 2015–2016 годов между относительно теплыми декабрем и февралем был значительно более холодный январь.

Что может сделать зиму суровее

Нынешние прогнозы не исключают и более жесткого сезона. По словам Балабух, все будет зависеть от того, как будут двигаться воздушные массы над Европой и сохранится ли приток теплого влажного воздуха с Атлантики.

Один из возможных сценариев - формирование мощного антициклона над Скандинавией. Он будет блокировать атлантическое тепло и открывать путь холоду с севера и северо-востока. Если такая ситуация продлится долго, морозы в Украине могут затянуться - подобные процессы уже влияли на погоду в прошлом сезоне.

Еще один фактор - полярный вихрь, система сильных ветров, циркулирующих вокруг Арктики в верхних слоях атмосферы. При определенных условиях он ослабевает, в частности из-за внезапного стратосферного потепления, и это повышает вероятность проникновения арктического холода в умеренные широты. Однако холодный воздух может уйти не в Украину, а в другие части Европы, Азии или Северной Америки.

Климатолог советует различать кратковременное похолодание и изменение характера всей зимы. Даже несколько дней сильных морозов не обязательно сделают сезон холоднее нормы - для этого похолодания должны быть продолжительными, интенсивными или неоднократно повторяться. Как часто они будут повторяться и сколько продлятся, пока неизвестно.

Прогноз погоды - новости

Как писал Главред, мощные метели с 10 по 14 ноября накроют север Европы. В Скандинавии и на северо-западе России местами выпадет от 10 до 50 см снега, образуются сугробы, а дороги заметет. Больше всего осадков ожидают на западе и севере Норвегии. Непогоду принесет обширный циклон из Северной Атлантики, который пройдет над Скандинавией с юга на север.

Согласно прогнозу Climate Impact Company, зима 2026-2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

6 ноября Украину засыплет первым снегом. Сегодня в ряде областей дожди местами будут переходить в мокрый снег, а в Карпатах возможны снегопады.

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О персоне: Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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