Аномальные температуры и снегопады: какая погода будет в Украине зимой

Вы узнаете:
- Какой месяц зимы будет самым аномальным
- Когда ожидать волну холода в Украине
Зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Об этом говорится в прогнозе от Climate Impact Company.
Что будет влиять на погоду зимой
Эксперты отмечают, что аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся в Западной и Центральной Европе летом 2026 года, были связаны с рекордно высокой температурой поверхности Средиземного моря и акваторий у западного и юго-западного побережья Европы.
Ожидается, что эти тепловые аномалии сохранятся и зимой 2026–2027 годов, хотя их интенсивность снизится. Дополнительным фактором теплой погоды может стать потепление вод вокруг Европы.
Важную роль также будет играть Эль-Ниньо. Если прогноз относительно его чрезвычайно сильной фазы оправдается, он может влиять на погодные процессы далеко за пределами тропических широт и способствовать формированию более теплой зимы в Европе.
Какой будет погода зимой
По прогнозам, декабрь может оказаться самым теплым и наиболее аномальным месяцем зимы. Наибольшие температурные отклонения прогнозируются для Восточной Европы, тогда как на юге континента будет преобладать более сухая погода.
Наиболее вероятный период похолодания придется на январь. В восточных регионах Европы возможны морозы и снегопады, а волна холода на короткое время может продвинуться от Черного моря к центральным районам.
В феврале температура снова повысится, и на большей части континента ожидаются показатели выше климатической нормы.
"Осадки будут преимущественно выпадать в виде дождя, хотя в горных районах Центральной и Южной Европы возможны обильные снегопады", - говорится в прогнозе.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине 19 и 20 сентября в большинстве областей будет солнечной, малооблачной и сухой на фоне антициклона. Лишь в северных и западных регионах 19 сентября малоподвижный атмосферный фронт может вызвать небольшие кратковременные дожди.
Синоптик Виталий Постригань заявлял, что в Украине из-за атмосферного фронта испортится погода, а температура воздуха снизится уже к концу недели.
В то же время синоптик Наталья Диденко предупреждала, что, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.
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Об источнике: Climate Impact Company
Climate Impact Company - ведущая американская независимая компания, специализирующаяся на глобальном климатическом мониторинге, анализе и долгосрочных прогнозах погоды.
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