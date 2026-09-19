Аномальные температуры и снегопады: какая погода будет в Украине зимой

Климатические модели прогнозируют теплый декабрь и февраль, а единственный период, когда возможны настоящие морозы, приходится на январь.

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Прогноз погоды на зиму 2026–2027 / фото: УНИАН

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Какой месяц зимы будет самым аномальным

Когда ожидать волну холода в Украине

Зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Об этом говорится в прогнозе от Climate Impact Company.

Что будет влиять на погоду зимой

Эксперты отмечают, что аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся в Западной и Центральной Европе летом 2026 года, были связаны с рекордно высокой температурой поверхности Средиземного моря и акваторий у западного и юго-западного побережья Европы.

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Ожидается, что эти тепловые аномалии сохранятся и зимой 2026–2027 годов, хотя их интенсивность снизится. Дополнительным фактором теплой погоды может стать потепление вод вокруг Европы.

Важную роль также будет играть Эль-Ниньо. Если прогноз относительно его чрезвычайно сильной фазы оправдается, он может влиять на погодные процессы далеко за пределами тропических широт и способствовать формированию более теплой зимы в Европе.

Какой будет погода зимой

По прогнозам, декабрь может оказаться самым теплым и наиболее аномальным месяцем зимы. Наибольшие температурные отклонения прогнозируются для Восточной Европы, тогда как на юге континента будет преобладать более сухая погода.

Погода в Киеве в декабре / фото: meteoprog

Наиболее вероятный период похолодания придется на январь. В восточных регионах Европы возможны морозы и снегопады, а волна холода на короткое время может продвинуться от Черного моря к центральным районам.

Погода в Киеве в январе / фото: meteoprog

В феврале температура снова повысится, и на большей части континента ожидаются показатели выше климатической нормы.

"Осадки будут преимущественно выпадать в виде дождя, хотя в горных районах Центральной и Южной Европы возможны обильные снегопады", - говорится в прогнозе.

Погода в Киеве в феврале / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине 19 и 20 сентября в большинстве областей будет солнечной, малооблачной и сухой на фоне антициклона. Лишь в северных и западных регионах 19 сентября малоподвижный атмосферный фронт может вызвать небольшие кратковременные дожди.

Синоптик Виталий Постригань заявлял, что в Украине из-за атмосферного фронта испортится погода, а температура воздуха снизится уже к концу недели.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупреждала, что, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.

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Об источнике: Climate Impact Company Climate Impact Company - ведущая американская независимая компания, специализирующаяся на глобальном климатическом мониторинге, анализе и долгосрочных прогнозах погоды.

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