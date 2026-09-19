Чем заменить яйца в выпечке, чтобы она получилась пышная – советы от повара

Яйца в выпечке можно заменить простыми продуктами, которые обычно есть на кухне.

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Повар посоветовал лучшие варианты, чем заменить яйца в выпечке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Чем заменить яйца в различных видах выпечки

Сколько сметаны, воды или крахмала нужно добавить в тесто вместо яиц

Яйца присутствуют во многих рецептах выпечки. Но часто бывает так, что хочется приготовить что-то вкусное, а яиц дома нет. В таком случае совсем не обязательно сразу бежать в магазин.

Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своем YouTube-канале рассказал, чем можно заменить яйца в различных видах выпечки.

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Чем заменить яйца в выпечке

Выбор заменителя зависит от того, какую именно функцию яйца нужно воспроизвести в рецепте. Для вязкой структуры теста можно использовать семена льна или чиа.

"Возьмите семена льна или чиа и измельчите их в кофемолке. Возьмите 1 столовую ложку измельченных семян и смешайте с 50 мл воды. Оставьте на 10 минут, чтобы семена набухли. Этой смеси хватит, чтобы заменить одно яйцо в выпечке", - пояснил повар.

Еще один простой способ - использовать кисломолочные продукты. По словам шеф-повара, вместо одного яйца в выпечку можно добавить сметану или густой греческий йогурт.

"Вместо одного яйца в выпечку можно добавить 3 столовые ложки сметаны или густого греческого йогурта", - отметил Емец.

Если главная цель - получить более воздушную и пышную структуру, повар советует обратить внимание на газированную воду.

"Для более воздушной структуры в выпечке вместо 1 яйца добавьте 60 г газированной воды. Она придаст готовому изделию более пышную структуру. Этот метод особенно хорошо подходит для приготовления блинов", - рассказал он.

Как заменить соду в выпечке / Инфографика: Главред

Крахмал также можно использовать в качестве заменителя яйца в выпечке. Для этого подходит кукурузный или картофельный крахмал, который нужно предварительно смешать с водой.

"Возьмите 1 столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала и смешайте с 3 ложками обычной воды", - посоветовал Емец.

Еще один способ приготовить выпечку без яиц - добавить фруктовое или овощное пюре. Такой вариант особенно уместен в рецептах, где вкус фруктов или ягод хорошо сочетается с другими ингредиентами.

"Чтобы заменить одно яйцо в рецепте, возьмите 50 г фруктового пюре, в котором содержится пектин или вода имеет вязкую структуру", - пояснил шеф-повар.

Смотрите видео о том, как заменить яйца в выпечке:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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