Чем заменить яйца в выпечке, чтобы она получилась пышная – советы от повара

Вы узнаете:
- Чем заменить яйца в различных видах выпечки
- Сколько сметаны, воды или крахмала нужно добавить в тесто вместо яиц
Яйца присутствуют во многих рецептах выпечки. Но часто бывает так, что хочется приготовить что-то вкусное, а яиц дома нет. В таком случае совсем не обязательно сразу бежать в магазин.
Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своем YouTube-канале рассказал, чем можно заменить яйца в различных видах выпечки.
Чем заменить яйца в выпечке
Выбор заменителя зависит от того, какую именно функцию яйца нужно воспроизвести в рецепте. Для вязкой структуры теста можно использовать семена льна или чиа.
"Возьмите семена льна или чиа и измельчите их в кофемолке. Возьмите 1 столовую ложку измельченных семян и смешайте с 50 мл воды. Оставьте на 10 минут, чтобы семена набухли. Этой смеси хватит, чтобы заменить одно яйцо в выпечке", - пояснил повар.
Еще один простой способ - использовать кисломолочные продукты. По словам шеф-повара, вместо одного яйца в выпечку можно добавить сметану или густой греческий йогурт.
"Вместо одного яйца в выпечку можно добавить 3 столовые ложки сметаны или густого греческого йогурта", - отметил Емец.
Если главная цель - получить более воздушную и пышную структуру, повар советует обратить внимание на газированную воду.
"Для более воздушной структуры в выпечке вместо 1 яйца добавьте 60 г газированной воды. Она придаст готовому изделию более пышную структуру. Этот метод особенно хорошо подходит для приготовления блинов", - рассказал он.
Крахмал также можно использовать в качестве заменителя яйца в выпечке. Для этого подходит кукурузный или картофельный крахмал, который нужно предварительно смешать с водой.
"Возьмите 1 столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала и смешайте с 3 ложками обычной воды", - посоветовал Емец.
Еще один способ приготовить выпечку без яиц - добавить фруктовое или овощное пюре. Такой вариант особенно уместен в рецептах, где вкус фруктов или ягод хорошо сочетается с другими ингредиентами.
"Чтобы заменить одно яйцо в рецепте, возьмите 50 г фруктового пюре, в котором содержится пектин или вода имеет вязкую структуру", - пояснил шеф-повар.
Смотрите видео о том, как заменить яйца в выпечке:
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О персоне: Роман Емец
Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.
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