Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия хранения

Если яйца отправляются в холодильник, не стоит оставлять их в специальном отсеке на дверце.

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Где лучше всего хранить куриные яйца / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Низкая температура замедляет размножение бактерий, включая сальмонеллу

При комнатной температуре срок хранения яиц значительно сокращается

Яйца лучше всего хранить в холодильнике - так они дольше сохраняют свежесть и остаются безопасными для употребления.

Низкая температура замедляет размножение бактерий, включая сальмонеллу, и помогает сохранить качество продукта, пишет Express.

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При комнатной температуре яйца тоже можно держать, однако срок их хранения значительно сокращается - примерно до одной-двух недель. Главное правило в любом случае - избегать резких перепадов температуры. Из-за них на скорлупе может появляться конденсат, который создает благоприятную среду для бактерий.

Если яйца отправляются в холодильник, не стоит оставлять их в специальном отсеке на дверце. Там температура чаще всего меняется из-за постоянного открывания холодильника. Оптимальный вариант - средняя полка, где условия обычно стабильнее.

Хранить яйца рекомендуется в той же картонной упаковке, в которой они продаются. Она защищает скорлупу от повреждений, уменьшает влияние посторонних запахов и позволяет легко контролировать срок годности.

Таким образом, для максимально длительного хранения лучше выбрать холодильник, среднюю полку и стабильную температуру. Именно отсутствие температурных скачков помогает дольше сохранить свежесть яиц.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить яйца:

В ролике автор демонстрирует необычный способ сохранить сырые яйца на длительный срок и спустя около полутора лет проверяет результат. Для сравнения он использует свежие яйца и оценивает различия в их внешнем виде и состоянии.

Также показан сам процесс консервации и проводится проверка того, удалось ли сохранить продукт пригодным к употреблению. Итог эксперимента оказался неожиданным.

Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке - это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.

Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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