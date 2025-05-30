Яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить

В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

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Где лучше держать яйца, чтобы они хранились 1 год/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, unsplash.com

Вы узнаете:

Где хранить куриные яйца

Возможно ли долговременное хранение яиц - до 1 года

При каких условиях их можно сохранить на такой длительный период времени

Когда речь идет о хранении яиц, то мнения многих людей могут расходиться. Разные люди используют разные способы, чтобы держать этот продукт свежим как можно дольше.

Но мало кто догадывается об одном необычном способе увеличить срок хранения домашних яиц - с помощью такого метода они могут оставаться свежими до одного года, пишет express.co.uk.

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Если вы не используете яйца сразу и вам нужно сохранить их свежими на долгий период времени, кулинарные эксперты из Delish поделились нетрадиционным методом, который прослужит месяцами. Эксперты Delish рекомендуют замораживать яйца, чтобы они дольше хранились.

Однако речь идет не о том, чтобы просто класть коробку с яйцами непосредственно в морозильную камеру. Вместо этого нужно сначала разбить их в миску. Затем слегка взбить их вилкой или венчиком, затем порционно распределить и залить смесь в формочки для кубиков льда.

"Вы можете положить четверть стакана взбитого яйца в каждую лунку. Четверть стакана обычно равна одному большому яйцу", - отметили эксперты.

Также можно замораживать яичные желтки и яичные белки отдельно.

"Вы также можете замораживать яичные белки и яичные желтки отдельно. Желтки требуют несколько иного процесса. Добавьте к желткам немного соли или немного сахара и просто взбейте это с ними, прежде чем раскладывать их по формам, и это позволит избежать их загустения во время замораживания", - говорят специалисты.

Белки нужно просто очень осторожно взбить венчиком, чтобы они разрыхлились, а затем распределить по формочкам для льда.

"Замороженные яйца лучше всего использовать в течение четырех месяцев, но в морозилке они будут храниться до года", - пояснили эксперты.

Смотрите видео о том, как лучше хранить яйца, чтобы они хранились 1 год:

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике/ Инфографика: Главред

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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