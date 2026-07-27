Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

В Советском Союзе существовали необычные автозаправочные станции, где бензин подавался в автомобиль не из колонки, а прямо сверху.

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Почему в СССР строили заправки с подачей бензина сверху / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в СССР строили заправки с подачей бензина сверху

Почему советские АЗС называли "японками"

Как работали необычные заправки в СССР

В советские времена автозаправочные станции нередко удивляли необычной архитектурой. Среди них были конструкции с подачей бензина сверху, которые получили прозвища "японки" и "небесные насосы". Для современного водителя это выглядело бы экзотично, но тогда у такой системы было вполне практическое объяснение.

Главред расскажет, почему в СССР строили заправки с подачей бензина сверху.

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Как появилась идея

Первым примером такой системы стала разработка японской компании Tatsuno в 1963 году, пишет Oboz.ua. Ее модель Non-space dispenser была создана для условий плотной городской застройки: оборудование поднималось вверх, не мешало движению, а длинный шланг позволял заправлять автомобиль независимо от расположения бака.

В СССР подобные станции начали строить в середине 1970-х, когда количество частных автомобилей стремительно росло. Подача топлива сверху экономила пространство и позволяла размещать АЗС даже на небольших участках.

Первые примеры в Союзе

В 1975 году три таких станции появились в Сочи по проекту архитектора Ламанова. В 1977 году аналогичную АЗС открыли в Куйбышеве (ныне Самара). В Киеве также было две станции с японским оборудованием. Для водителей это было удобно: не нужно было точно подъезжать к колонке или думать, с какой стороны находится бак. Шланги не лежали на земле, а круглая конструкция выполняла роль навеса и освещения.

Почему такие заправки не стали массовыми

Несмотря на удобство, "небесные насосы" остались скорее экспериментом. Основной проблемой было сложное обслуживание. Подвесные шланги быстро изнашивались, а в случае повреждения бензин мог капать сверху - прямо на автомобиль или человека, что создавало опасность возгорания. Ремонт оборудования на высоте также был сложнее, чем у классических колонок.

В условиях дефицита запчастей и нерегулярного технического обслуживания преимущества такой системы постепенно теряли смысл.

Уже в 1980-х новые станции такого типа почти не строились. После распада СССР оставшиеся станции демонтировали или переоборудовали под стандартные колонки.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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