Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

Вы узнаете:
- Почему в СССР строили заправки с подачей бензина сверху
- Почему советские АЗС называли "японками"
- Как работали необычные заправки в СССР
В советские времена автозаправочные станции нередко удивляли необычной архитектурой. Среди них были конструкции с подачей бензина сверху, которые получили прозвища "японки" и "небесные насосы". Для современного водителя это выглядело бы экзотично, но тогда у такой системы было вполне практическое объяснение.
Главред расскажет, почему в СССР строили заправки с подачей бензина сверху.
Как появилась идея
Первым примером такой системы стала разработка японской компании Tatsuno в 1963 году, пишет Oboz.ua. Ее модель Non-space dispenser была создана для условий плотной городской застройки: оборудование поднималось вверх, не мешало движению, а длинный шланг позволял заправлять автомобиль независимо от расположения бака.
В СССР подобные станции начали строить в середине 1970-х, когда количество частных автомобилей стремительно росло. Подача топлива сверху экономила пространство и позволяла размещать АЗС даже на небольших участках.
Первые примеры в Союзе
В 1975 году три таких станции появились в Сочи по проекту архитектора Ламанова. В 1977 году аналогичную АЗС открыли в Куйбышеве (ныне Самара). В Киеве также было две станции с японским оборудованием. Для водителей это было удобно: не нужно было точно подъезжать к колонке или думать, с какой стороны находится бак. Шланги не лежали на земле, а круглая конструкция выполняла роль навеса и освещения.
Почему такие заправки не стали массовыми
Несмотря на удобство, "небесные насосы" остались скорее экспериментом. Основной проблемой было сложное обслуживание. Подвесные шланги быстро изнашивались, а в случае повреждения бензин мог капать сверху - прямо на автомобиль или человека, что создавало опасность возгорания. Ремонт оборудования на высоте также был сложнее, чем у классических колонок.
В условиях дефицита запчастей и нерегулярного технического обслуживания преимущества такой системы постепенно теряли смысл.
Уже в 1980-х новые станции такого типа почти не строились. После распада СССР оставшиеся станции демонтировали или переоборудовали под стандартные колонки.
Читайте также:
- Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться
- Зачем в СССР сознательно строили тесные квартиры: ответ удивит многих
- Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих
Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред