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Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 28 июля

Руслана Заклинская
27 июля 2026, 16:13
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Нацбанк установил новые курсы для основных иностранных валют.
Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 28 июля
Курс валют в Украине на 28 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой официальный курс доллара установил НБУ на 28 июля
  • Каким будет курс евро и злотого
  • Какие иностранные валюты подорожали 28 июля

Во вторник, 28 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Все основные иностранные валюты подорожали. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 28 июля составляет 44,86 грн/долл. Накануне, 27 июля, американская валюта стоила 44,81 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на пять копеек.

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Курс евро

Курс евро на 28 июля установлен на уровне 51,07 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 50,97 грн/евро. Ее стоимость выросла примерно на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,83/44,88 грн/долл., а к евро - 51,05/51,09 грн/евро.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Польский злотый также продемонстрировал незначительный рост. Его официальный курс на 28 июля составляет 11,82 грн/злотый. Накануне валюта стоила 11,80 грн/злотый, поэтому рост составил около одной копейки.

Каким будет курс валют в начале августа - мнение эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что курс доллара и евро на стыке июля и августа, скорее всего, останется на уровнях, которые наблюдались в июле, если ситуация на мировом рынке топлива не ухудшится.

По словам банкира, главным фактором для валютного рынка станет стоимость нефтепродуктов, поскольку Украина зависит от их импорта. Подорожание топлива может увеличить спрос импортеров на иностранную валюту.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, безопасности транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив и того, насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил Лесовой.

По его прогнозу, с 27 июля по 2 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. Евро, по оценке эксперта, будет стоить 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что резких скачков курса валют не ожидается. По словам эксперта, ориентир для доллара составлял 44,5–45 гривен, а для евро - 50,5–52,5 гривен. Главным риском для курса он назвал войну и удары по критической инфраструктуре.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 27 июля, при этом польский злотый остался неизменным. По данным регулятора, доллар и евро подешевели.

Клиент ПриватБанка заявил, что банк отказался удаленно перечислить остаток средств после расторжения договора и закрытия счетов. В своем обращении на портале Минфина он описал блокировку счетов в "ПриватБанке".

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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