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Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" - подробности

Анна Косик
27 июля 2026, 12:49
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Украинское консульство уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание.
Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за
Причиной нападения на украинцев, вероятно, стала национальная ненависть / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Поляки избили украинцев из-за их акцента
  • В результате нападения украинцы получили серьёзные травмы

Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару. Об инциденте сообщила мама пострадавшей девушки Карина Кицай в Threads.

По словам Карины, её дочь Настя с парнем Максимом посещали магазин, где поляки услышали их украинский акцент. Мама пострадавшей утверждает, что именно он стал причиной избиения.

видео дня
Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за
Пост матери пострадавшей об избиении украинцев во Вроцлаве / фото: скриншот

"Моя дочь получила тяжелые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У неё и у её парня есть подозрение на сотрясение мозга. Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю", - говорится в посте Кицай.

В каком состоянии находятся пострадавшие

Брат пострадавшей Павел Кицай также рассказал, что Анастасию во время драки несколько раз ударили по лицу, против девушки применили электрошокер. У нее в результате драки разорвано ухо. У ее парня Максима разбиты лицо и голова.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео нападения на украинцев в Польше:

"Наверное, вы хотите знать, почему это с ними произошло. Анастасия сделала им (нападавшим - Главред) замечание в "Жабке", потому что они без разрешения пролезли перед ними в очередь, её обозвали. Когда они вышли из магазина… это вы уже видите на видео. Те, кто меня знает, знают, что, несмотря на столько лет жизни в Польше, я "гаркаю", так же как и моя сестра, на самом деле именно это и стало причиной, потому что сами нападавшие этим похвастались. Очень надеюсь, что это дело доведётся до конца и нападавшие получат заслуженное наказание", - написал Павел.

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за
Пост брата пострадавшей об избиении / фото: скриншот

Украина призвала Польшу оперативно отреагировать на нападение на украинцев

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило, что ожидает оперативной реакции польских правоохранительных органов на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", - говорится в сообщении.

Глава МИД Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. ГКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальной информации.

реакция консульства
Реакция украинского консульства во Вроцлаве на инцидент / фото: скриншот

"В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов содеянного и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша. Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", - добавили в консульстве.

Нападения на украинцев за рубежом - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в нападении со смертельным исходом на гражданина Украины.

Ранее в Соединенных Штатах Америки 14 февраля была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине.

Накануне, 9 февраля, в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.

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Об источнике: Threads

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