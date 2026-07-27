Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

Главное:
- Поляки избили украинцев из-за их акцента
- В результате нападения украинцы получили серьёзные травмы
Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару. Об инциденте сообщила мама пострадавшей девушки Карина Кицай в Threads.
По словам Карины, её дочь Настя с парнем Максимом посещали магазин, где поляки услышали их украинский акцент. Мама пострадавшей утверждает, что именно он стал причиной избиения.
"Моя дочь получила тяжелые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У неё и у её парня есть подозрение на сотрясение мозга. Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю", - говорится в посте Кицай.
В каком состоянии находятся пострадавшие
Брат пострадавшей Павел Кицай также рассказал, что Анастасию во время драки несколько раз ударили по лицу, против девушки применили электрошокер. У нее в результате драки разорвано ухо. У ее парня Максима разбиты лицо и голова.
Смотрите видео нападения на украинцев в Польше:
"Наверное, вы хотите знать, почему это с ними произошло. Анастасия сделала им (нападавшим - Главред) замечание в "Жабке", потому что они без разрешения пролезли перед ними в очередь, её обозвали. Когда они вышли из магазина… это вы уже видите на видео. Те, кто меня знает, знают, что, несмотря на столько лет жизни в Польше, я "гаркаю", так же как и моя сестра, на самом деле именно это и стало причиной, потому что сами нападавшие этим похвастались. Очень надеюсь, что это дело доведётся до конца и нападавшие получат заслуженное наказание", - написал Павел.
Украина призвала Польшу оперативно отреагировать на нападение на украинцев
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило, что ожидает оперативной реакции польских правоохранительных органов на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины.
"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", - говорится в сообщении.
Глава МИД Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. ГКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальной информации.
"В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов содеянного и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша. Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", - добавили в консульстве.
Нападения на украинцев за рубежом - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в нападении со смертельным исходом на гражданина Украины.
Ранее в Соединенных Штатах Америки 14 февраля была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине.
Накануне, 9 февраля, в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.
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Об источнике: Threads
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