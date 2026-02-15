В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

Беженку из Украины Екатерину Товмаш застрелил бывший партнер в день святого Валентина.

В США убили 21-летнюю беженку из Украины / Коллаж: Главред, фото: @Instagram m.tovmash, fox8.com

Главное:

В Северной Каролине застрелили украинку Екатерину Товмаш и ее мужа

Нападавшим был ее бывший партнер Калеб Хейден Фосно

Ему инкриминируют незаконное проникновение и два умышленных убийства первой степени

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля убили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Об убийстве, которое было совершено в день святого Валентина, 14 февраля, сообщили в Офисе шерифа округа Мур.

Отмечается, что утром того дня полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме. Там обнаружили 21-летнюю женщину и 28-летнего мужчину, убитых из огнестрельного оружия.

Подозреваемым оказался 25-летний Калеб Гайден Фосно, который прибыл в Северную Каролину из штата Огайо, преодолев около семи часов в пути.

По данным следствия, мужчина ворвался в дом ночью, где также находились две сестры школьного возраста и шестилетний брат Екатерины. Он разбудил детей и заставил мальчика проводить его в комнату сестры, а затем на глазах ребенка выстрелил в нее в постели, лишив жизни. Он также выстрелил в ее парня, который спал рядом с ней.

После преступления подозреваемый скрылся с места преступления. Однако впоследствии его задержали. Ему инкриминируют незаконное проникновение и два умышленных убийства первой степени.

Убийца украинки Екатерины Товмаш, ее бывший парень Калеб Гайден Фосно / Фото: Moore County Sheriff’s Office

Позже брат убитой девушки Михаил Товмаш в посте в Instagram сообщил, что убийцей был бывший парень его сестры Екатерины.

Екатерина Товмаш до полномасштабной войны жила в Белой Церкви Киевской области. В США она находилась около двух лет.

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в собственном доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и скрывается в Северной Каролине, убивает мужчина. На этот раз 25-летний мужчина с оружием", - написал Михаил.

В США убили 21-летнюю беженку из Украины / Фото: скриншот поста Михаила Товмаша

Нападения на украинцев за рубежом - новости

Как писал Главред, вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

Позже появилась информация о том, что отец погибшей Станислав Заруцкий не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Ранее в Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина, которая уехала из Украины после начала полномасштабного вторжения России. По данным правоохранителей, убийца поджег дом, жертвы обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.

