УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Британии в ДТП погибла беженка и двое детей: 7 месяцев назад в аварии разбился их отец

Анна Ярославская
6 сентября 2023, 10:40 обновлено 6 сентября, 10:44
464
Единственная выжившая из всей семьи - 15-летняя девочка. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом - всю свою семью в аварии в Британии.
ДТП с беженцами
​В Британии произошло смертельное ДТП с беженцами из Украины ​ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В воскресенье, 3 сентября, в Великобритании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли три человека: украинка, ее 6-летний сын и 15-летняя падчерица. Перед этим в Украине также в автомобильной аварии погиб их отец.

ДТП произошло в Северном Йоркшире на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли, передает Daily Mail. Ранее на этом участке дороги уже происходили аварии, поэтому он считается опасной.

В автокатастрофу попали автомобили Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и пассажирский автобус, которые двигались в одном направлении.

видео дня

Водитель автобуса и несколько пассажиров получили ранения.

В результате аварии погибли женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле Vauxhall Meriva. Все они - беженцы из Украины. Это 35-летняя Дарья Бартенева, 15-летняя Анастасия Бартенева и 6-летний Игорь Бартенев.

Трагедия произошла семь месяцев спустя после смерти отца детей в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Единственная выжившая из семьи — 15-летняя дочь.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком заботится друг семьи", – сообщила Донна Чилкотт, собравшая более 8 000 фунтов стерлингов для девочки.

В соцсетях местные жители соболезнуют 15-летней девушке из Украины, потерявшей всю свою семью.

В полиции подтвердили, что на месте аварии погибла женщина и двое детей. В настоящее время правоохранители собирают все доказательства по этому делу относительно виновников аварии.

Как сообщал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

В Германии трагически погиб мальчик, который из-за войны с семьей эвакуировался из Украины. На 5-летнего Тимура Незбжицкого упал шкаф. Трагедия произошла, когда все были дома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ДТП беженцы новости Великобритании ДТП новости
Реклама

Главное за день

Оккупантов выбивают кассетными бомбами: РФ срочно укрепляет оборону Мариуполя

Оккупантов выбивают кассетными бомбами: РФ срочно укрепляет оборону Мариуполя

11:06 Украина
В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

10:36 Синоптик
Блинкен приехал в Киев и встретится с Зеленским

Блинкен приехал в Киев и встретится с Зеленским

10:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:40

Favbet Foundation передал артиллеристам ВСУ в район Бахмута внедорожник

11:39

"Не позорь украинский язык": предательница Яна Соломко выехала в США и заговорила на украинском

11:28

"Ее стоматолог может гордиться": женщина украла iPhone 14, перекусив кабельВидео

11:07

Гороскоп на завтра 7 сентября 2023: Водолею – встреча, Овну- трудности

11:06

Оккупантов выбивают кассетными бомбами: РФ срочно укрепляет оборону МариуполяФото

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЯдерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков
11:01

"Терпеть не могут этого": как отвадить пауков, комаров и моль от дома

10:40

В Британии в ДТП погибла беженка и двое детей: 7 месяцев назад в аварии разбился их отец

10:36

В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

10:00

Блинкен приехал в Киев и встретится с Зеленским

Реклама
09:52

ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ: россияне подтвердили сдачу Работино

09:47

Как растопить мед без потери качества: 4 проверенных способа

09:39

Сотник объяснил, кто "заказал" Пригожина и причем тут АфрикаВидео

09:38

Высказывание Путина о Зеленском - чистейшей воды "гебельсовщина"мнение

09:28

Оккупанты готовят реванш: генерал ВСУ назвал самое опасное направление

09:20

Наступление ВСУ может "замереть": полковник назвал препятствие для продвижения

09:00

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликЭксклюзив

08:51

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW раскрыли детали

08:31

Банки и обменники не примут: как хранить доллары, чтобы не было плесени

08:16

Оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области – ЦНС

08:02

РФ ударила по Украине дронами и баллистикой: уничтожены 23 воздушные цели

Реклама
07:05

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: не все смогут найти 8 среди нулей

06:35

Что означают слова "денді" и "джигун" и какое из них украинское: ответ Авраменко

06:34

Ночной удар РФ "Шахедами" по Одесской области: вспыхнули пожары, погиб человек

06:17

Может ли РФ ударить "ядеркой" с территории Беларуси?мнение

06:04

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ по столице

05:30

Почему нельзя говорить фразу "спокойной ночи": все хуже, чем может казаться

04:30

"У оккупантов посыплется все": Сотник сказал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежатьВидео

03:27

От этого школьник не откажется: 10 идей, что дать кушать ребенку в школу

03:05

Оу, мама: Миддлтон посветила телом в бикини на итальянском курорте

02:45

"Риск несколько повысился": Кочетков раскрыл, могут ли применить ядерку по Украине

02:05

Публицист спрогнозировал, что будут делать "вагнеровцы" после смерти Пригожина

01:32

Цветы будут расти как бешеные: нужно лишь добавить в вазон кошачий наполнитель

05 сентября, вторник
23:57

Крым может быть освобожден мирным путем: эксперт рассказал подробности

23:53

Повалий приехала в оккупированный Луганск развлекат оккупантов и хвалить террориста Путина

23:22

Какой самый большой город в мире: топ-10 по населению и территории

22:54

"Должны получать больше": кого из переселенцев ждет увеличение выплат

22:46

"Народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения": Кондратюк рассказал, что делала коллаборантка Марченко во время шоуВидео

22:36

Звезду Уэнздей выкинули из сериала из-за сексуальных домогательств - СМИ

22:30

Падение "Шахеда" в Румынии: президент страны сделал заявление

22:19

Врежет 8-бальная буря: Украину накрыл сильный геомагнитный шторм

Реклама
22:14

Как Пригожин подписал себе приговормнение

21:45

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:19

"Я одной ногой стою в могиле": у Линды Евангелисты обнаружили рак груди

21:16

Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

20:59

На аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами

20:16

Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в ЭстонииВидео

20:00

"Украинцы?": Путин устроил допрос своему чиновнику прямо во время трансляцииВидео

19:38

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:12

Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

19:03

АГУ обратилась к руководству страны: "Военный" НДФЛ в громадах сохранит систему обороны, которая удивила мир актуально

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять