В Британии в ДТП погибла беженка и двое детей: 7 месяцев назад в аварии разбился их отец

Единственная выжившая из всей семьи - 15-летняя девочка. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом - всю свою семью в аварии в Британии.

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​В Британии произошло смертельное ДТП с беженцами из Украины ​ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В воскресенье, 3 сентября, в Великобритании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли три человека: украинка, ее 6-летний сын и 15-летняя падчерица. Перед этим в Украине также в автомобильной аварии погиб их отец.

ДТП произошло в Северном Йоркшире на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли, передает Daily Mail. Ранее на этом участке дороги уже происходили аварии, поэтому он считается опасной.

В автокатастрофу попали автомобили Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и пассажирский автобус, которые двигались в одном направлении.

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Водитель автобуса и несколько пассажиров получили ранения.

В результате аварии погибли женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле Vauxhall Meriva. Все они - беженцы из Украины. Это 35-летняя Дарья Бартенева, 15-летняя Анастасия Бартенева и 6-летний Игорь Бартенев.

Трагедия произошла семь месяцев спустя после смерти отца детей в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Единственная выжившая из семьи — 15-летняя дочь.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком заботится друг семьи", – сообщила Донна Чилкотт, собравшая более 8 000 фунтов стерлингов для девочки.

В соцсетях местные жители соболезнуют 15-летней девушке из Украины, потерявшей всю свою семью.

В полиции подтвердили, что на месте аварии погибла женщина и двое детей. В настоящее время правоохранители собирают все доказательства по этому делу относительно виновников аварии.

Как сообщал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

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