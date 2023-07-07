Ребенок остался без мамы: в Норвегии жестоко убили беженку из Украины

В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

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В Норвегии убили беженку из Украины / Tor Farstad (BA), Richard Halland (BA)

Жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины.

В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала, передает норвежское издание Nettavisen. У нее остался ребенок.

Украинку убили в городе Берген в отеле Magic Hotel Solheimsviken. Там было место, где проживали беженцы из Украины. Ребенок жил с погибшей, однако неизвестно, был ли он с матерью во время убийства.

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Подробности убийства украинской беженки

Погибшую беженку из Украины обнаружили сотрудники гостиницы. Ее нашли в одном из номеров. Медики пытались спасти украинку, однако она скончалась от полученных травм. В полиции Норвегии отказались комментировать, чем именно убили украинку, отмечая, что идет расследование.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве родом из Азербайджана. Именно он был отцом ребенка украинки. В четверг обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина свою вину категорически отрицает, однако полиция утверждает, что у них есть доказательства его причастности к расправе.

Напомним, в сентябре 2022 года в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата. Трагедия произошла 23 июля.

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