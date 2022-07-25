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В Польше трагически погиб 6-летний мальчик из Украины

25 июля 2022, 12:20

Ребенок выпал с балкона пансионата. Врачи боролись за жизнь мальчика, но так не смогли спасти его. Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Вертолет Польской медицинской авиаспасательной службы
В Польше трагически погиб шестилетний украинец / Фото inpoland.net.pl

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата.

Трагедия произошла в субботу, 23 июля, около 15:30. Об этом сообщает издание InPoland.

"Шестилетний мальчик, гражданин Украины, выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность", - рассказал Бартош Издебський из Главного управления полиции в Кракове.

Очевидцы сразу же вызвали медиков. Врачи боролись за жизнь ребенка, но так не смогли спасти его. Смерть мальчика констатировали еще до прибытия вертолета медицинской авиаспасательной службы.

Сейчас правоохранители выясняют все детали. На месте работали прокурор, следственно-оперативная группа и криминалист.

Как сообщал Главред, в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе под Киевом из-за обстрела оккупантами погиб 2-летний мальчик. В дом, где ребенок находился с семьей, попал вражеский снаряд. Спасти мальчика не удалось – от полученных травм он погиб на месте.

Напомним, в мае в результате обстрела Харькова 26 мая российские оккупанты убили 5-месячного малыша и его отца. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии.

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