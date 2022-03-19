Мальчика в обед уложили спать – больше он не проснулся: под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка

Маму и второго маленького ребенка спасло то, что на них во время взрывной волны упала дверь.
В селе Новые Петровцы в Вышгородском районе под Киевом из-за обстрела оккупантами погиб 2-летний мальчик. В дом, где ребенок находился с семьей, попал вражеский снаряд. Спасти мальчика не удалось – от полученных травм он погиб на месте.
Из-за обстрела травмы получили еще три человека, среди которых и мама погибшего Степана Шпака – она сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает 24 канал.
Трагедия произошла 17 марта, похоронили ребенка в родном селе в пятницу, 18 марта.
Как рассказал протоиерей Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Виктор Мамчур, мама как раз в обед уложила мальчика спать. Потом начался обстрел со стороны российских оккупантов, и дитя, к сожалению, уже не проснулось.
Также он отметил, что с начала войны РФ против Украины из села выехали почти все дети. Сейчас в населенном пункте остался только один ребенок, потому что его мама не хочет покидать пределы села.
"Мы за это боремся, чтобы наши дети не видели этого кошмара. К сожалению, мы имеем, что имеем" – сказал он.
Рядом с домом погибшего 2-летнего Степана есть детский сад, школа искусств и другие жилые дома. Взрывная волна повредила и их.
По словам заместителя сельского головы Игоря Кучерявого, мать мальчика и другого маленького ребенка спасло то, что во время попадания снаряда и взрыва на них вылетели двери – они стали своеобразным укрытием.
Согласно данным Офиса генпрокурора Украины по состоянию на утро 19 марта, с начала вторжения России в Украину уже погибли 112 детей. Еще более 140 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты заблокировали город и специально истощают и пытают людей.
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